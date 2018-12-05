Инвестиции в газораспределительные сети Винницкой области составят 26 млн гривен

Иллюстративное фото (104.ua)

Из тарифа на распределение природного газа ПАО "Винницагаз" получает лишь 21 гривну на один километр сетей в месяц

6 ноября 2018 года НКРЭКУ утвердил программу развития ПАО "Винницагаз" на текущий год. Документом предусмотрено 26,1 млн гривен инвестиций в развитие газораспределительных сетей региона. Это более, чем в три раза меньше потребности, озвученной предприятием. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, инвестиционной программой, утвержденной государственным регулятором, предусмотрена реконструкция 5 газопроводов среднего давления протяженностью 5,7 км, замена 95 надземных отключающих устройств, капитальный ремонт 17 газовых колодцев, ремонт и реконструкция 8 ГРП, 57 ШРП, 36 станций катодной защиты, 1015 комбинированных домовых регуляторов давления и др.

Несмотря на то, что план развития утвержден менее месяца назад, ПАО "Винницагаз" уже провело реконструкцию 2 распределительных газопроводов протяженностью 3,845 км, 12 шкафных газораспределительных пунктов, 7 станций катодной защиты и замену 79 отключающих устройств.

Все эти работы проведены с целью обеспечения безаварийной работы газораспределительных сетей, уменьшения потерь газа. На сегодня газораспределительные сети региона имеют протяженность 17 198,43 км. Из них 256 км составляют стальные газопроводы, эксплуатируемые более 40 лет.

Из тарифа на распределение природного газа ПАО "Винницагаз" получает лишь 21 гривну на один километр сетей в месяц. Этих средств не хватает для их надлежащего содержания. При таких условиях, ежегодные инвестиции по Планам развития газораспределительной системы должны составлять не менее 81 млн гривен.

По инвестпрограмме ПАО "Винницагаз" на 2018 год предусмотрено также установление 2843 бытовых счетчика газа на сумму 5,6 млн гривен. Приборы будут установлены в помещениях, где газ используется для приготовления пищи.

В течение текущего года по инвестиционной программе бытовым потребителям природного газа Винницкой области компанией установлены 1818 счетчиков газа на сумму 3,6 млн гривен. Количество отбракованных счетчиков в результате поверки за одиннадцать месяцев текущего года достигла 19 972 шт. Такие приборы должны быть заменены. Однако программой развития для обменного фонда предусмотрено приобретение всего лишь 26 счетчиков.

В рамках программы развития 2018 года предприятием приобретены 30 течеискателей, которые уже используются для обеспечения комплексного приборного обследования подземных газопроводов, предотвращения аварийных ситуаций, обнаружения утечек и уменьшение потерь газа.

ПАО "Винницагаз" будут приложены все усилия, чтобы план развития предприятия на 2018 год был выполнен вовремя и в полном объеме. Сейчас компанией представлен на рассмотрение НКРЭКУ план развития на 2019 год. Ожидаем выделение государственным регулятором более высоких инвестиций на следующий год в соответствии с представленной ПАО "Винницагаз" потребностью.