Інвестиції в газорозподільні мережі Вінницької області складуть 26 млн гривень

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З тарифу на розподіл природного газу ПАТ "Вінницягаз" отримує лише 21 гривню на один кілометр мереж в місяць

6 листопада 2018 року НКРЕКП затвердив програму розвитку ПАТ "Вінницягаз" на поточний рік. Документом передбачено 26,1 млн гривень інвестицій у розвиток газорозподільних мереж регіону. Це більше, ніж в три рази менше потреби, озвученої підприємством. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Так, інвестиційною програмою, затвердженою державним регулятором, передбачена реконструкція 5 газопроводів середнього тиску протяжністю 5,7 км, заміна 95 надземних вимикаючих пристроїв, капітальний ремонт 17 газових колодязів, ремонт і реконструкція 8 ГРП, 57 ШРП, 36 станцій катодного захисту, 1015 комбінованих будинкових регуляторів тиску і ін.

Незважаючи на те, що план розвитку затверджено менше місяця тому, ПАТ "Вінницягаз" вже провело реконструкцію 2 розподільних газопроводів протяжністю 3,845 км, 12 шафових газорозподільних пунктів, 7 станцій катодного захисту та заміну 79 вимикаючих пристроїв.

Всі ці роботи проведені з метою забезпечення безаварійної роботи газорозподільних мереж, зменшення втрат газу. На сьогодні газорозподільні мережі регіону мають протяжність 17 198,43 км. З них 256 км складають сталеві газопроводи, які експлуатуються понад 40 років.

З тарифу на розподіл природного газу ПАТ "Вінницягаз" отримує лише 21 гривню на один кілометр мереж в місяць. Цих коштів не вистачає для їх належного утримання. При таких умовах, щорічні інвестиції за Планами розвитку газорозподільної системи повинні становити не менше 81 млн гривень.

За інвестиційною програмою ПАТ "Вінницягаз" на 2018 рік передбачено також встановлення 2843 побутових лічильника газу на суму 5,6 млн гривень. Прилади будуть встановлені в приміщеннях, де газ використовується для приготування їжі.

Протягом поточного року за інвестиційною програмою побутовим споживачам природного газу Вінницької області компанією встановлені 1818 лічильників газу на суму 3,6 млн гривень. Кількість вибракуваних лічильників в результаті повірки за одинадцять місяців поточного року досягла 19 972 шт. Такі прилади повинні бути замінені. Однак програмою розвитку для обмінного фонду передбачено придбання всього лише 26 лічильників.

В рамках програми розвитку 2018 року підприємством придбано 30 течешукачів, які вже використовуються для забезпечення комплексного приладового обстеження підземних газопроводів, запобігання аварійних ситуацій, виявлення витоків та зменшення втрат газу.

ПАТ "Вінницягаз" будуть докладені всі зусилля, щоб план розвитку підприємства на 2018 рік був виконаний вчасно і в повному обсязі. Зараз компанією представлений на розгляд НКРЕКП план розвитку на 2019 рік. Очікуємо виділення державним регулятором більш високих інвестицій на наступний рік відповідно до поданої ПАТ "Вінницягаз" потребою.