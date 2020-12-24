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В "Интерсити" можно будет смотреть лицензионные фильмы

Украина, Четверг 24 декабря 2020 23:11
В "Интерсити" можно будет смотреть лицензионные фильмы
Фото: Интерсити (uz.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

В поездах "Интерсити" и "Интерсити+" можно будет смотреть лицензионные фильмы и мультфильмы. Это будет платная услуга.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Для получения доступа к услуге необходимо приобрести в WOG-cafe специальный код, который позволяет присоединиться к сети партнера "Укрзализныци" с фильмотекой около 280 лицензионных фильмов на украинском языке.

"Смотреть можно непосредственно из собственного гаджета, подключения к мобильному интернету для этого не требуется", - добавляют в пресс-службе перевозчика.

В ближайшее время сервис начнет работу в тестовом режиме. До конца 2020 года услуга будет бесплатной. Сколько она будет стоить потом не уточняют.

Ранее стало известно, что "Укрзализныца" планирует повысить стоимость пассажирских перевозок в 2021 году. В проект финансового плана на будущий год компания заложила поэтапное повышение тарифов на перевозку пассажиров на 2% ежемесячно, начиная с марта следующего года.

В то же время в августе 2020 года "Укрзализныца" уже запустила программу лояльности для пассажиров поездов класса Интерсити+ - "покупай раньше – плати меньше". То есть, чем раньше покупать билет на поезд, тем дешевле он обойдется.

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Новости Украины Общество УкрзализныцяИнтерсити

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