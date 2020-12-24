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У  "Інтерсіті" можна буде дивитись ліцензійні фільми

Україна, Четвер 24 грудня 2020 23:11
У  "Інтерсіті" можна буде дивитись ліцензійні фільми
Фото: Інтерсіті (uz.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

У поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" можна буде дивитись ліцензійні фільми і мультфільми. Це буде платна послуга.

Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Для отримання доступу до послуги, необхідно придбати у WOG-cafe спеціальний код, що дозволяє доєднатись до мережі партнера "Укрзалізниці" з фільмотекою близько 280 ліцензійних фільмів українською мовою.

"Дивитися можна безпосередньо з власного гаджета, під'єднання до мобільного інтернету для цього не потрібне", - додають в прес-службі перевізника.

Найближчим часом сервіс розпочне роботу у тестовому режимі. До кінця 2020 року послуга буде безкоштовною. Скільки вона коштуватиме потім не уточнюють.

Раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" планує підвищити вартість пасажирських перевезень у 2021 році. У проект фінансового плану на майбутній рік компанія заклала поетапне підвищення тарифів на перевезення пасажирів на 2% щомісяця, починаючи з березня наступного року.

Водночас в серпні 2020 року "Укрзалізниця" вже запустила програму лояльності для пасажирів поїздів класу Інтерсіті+ - "купуй раніше – плати менше". Тобто, чим раніше купувати квиток на потяг, тим дешевше він обійдеться.

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