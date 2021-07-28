"Интерсити" Киев-Запорожье задерживается на три часа: что случилось

В среду, 28 июля, поезд "Интерсити" сообщение Киев-Запорожье задерживается на три часа. У "Интерсити" выявили техническую неисправность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" .

"В 16:20 со вспомогательным локомотивом поезд отправился из-под Синельникова в Запорожье. Ориентировочное время задержки - 3:00", - говорится в сообщении.

В УЗ уточнили, что обратный рейс Запорожье-Киев также отправится с задержкой. Новое время отправления будет объявлено по станции Запорожье.

"Укрзализныця извиняется за неудобства и призывает внимательно следить за обновлениями на табло вокзала и на официальных каналах перевозчика", - говорится в сообщении.