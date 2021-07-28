"Інтерсіті" Київ-Запоріжжя затримується на три години: що сталося

У середу, 28 липня, поїзд "Інтерсіті" сполучення Київ-Запоріжжя затримується на три години. У "Інтерсіті" виявили технічну несправність.

"О 16: 20 з допоміжним локомотивом поїзд вирушив з-під Синельникова до Запоріжжя. Орієнтовний час затримки - 3:00", - йдеться в повідомленні.

В УЗ уточнили, що зворотний рейс Запоріжжя - Київ також відправиться із затримкою. Новий час відправлення буде оголошено по станції Запоріжжя.

"Укрзалізниця вибачається за незручності і закликає уважно стежити за оновленнями на табло вокзалу і на офіційних каналах перевізника", - йдеться в повідомленні.