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"Інтерсіті" Київ-Запоріжжя затримується на три години: що сталося

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Середа 28 липня 2021 17:03
"Інтерсіті" Київ-Запоріжжя затримується на три години: що сталося Фото: "Інтерсіті" Київ-Запоріжжя затримується на три години (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У середу, 28 липня, поїзд "Інтерсіті" сполучення Київ-Запоріжжя затримується на три години. У "Інтерсіті" виявили технічну несправність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Укрзалізниці".

"О 16: 20 з допоміжним локомотивом поїзд вирушив з-під Синельникова до Запоріжжя. Орієнтовний час затримки - 3:00", - йдеться в повідомленні.

В УЗ уточнили, що зворотний рейс Запоріжжя - Київ також відправиться із затримкою. Новий час відправлення буде оголошено по станції Запоріжжя.

"Укрзалізниця вибачається за незручності і закликає уважно стежити за оновленнями на табло вокзалу і на офіційних каналах перевізника", - йдеться в повідомленні.

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