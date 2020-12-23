Интерпол заблокировал запрос на объявление бывшего главы НКРЭКУ Дмитрий Вовку в международный розыск по уже закрытому прокуратурой делу "Роттердам+".

Об этом сообщила его адвокат Ирина Одинец.

"Антимонопольный комитет Украины, на днях и вовсе закрыл свое расследование о возможных нарушениях регулятора НКРЭКУ. И "вишенка на торте" - Интерполом был заблокирован запрос на оглашение экс-главы НКРЭКУ в международный розыск", - сообщила адвокат.

Такое решение международной организации Интерпола, по словам адвоката, было вполне ожидаемым, после решений целого ряда государственных органов, признавших отсутствие состава преступления.

"27 августа 2020 года, прокурор САП спустя 3,5 года расследования закрыл дело в связи с тем, что в ходе досудебного расследования не получено надлежащих доказательств, подтверждающих прямой вред или ущерб. А полученная финальная комплексная экспертиза СБУ, на которую так рассчитывало НАБУ, вовсе не подтвердила наличие убытков от действия формулы "Роттердам+". Вскоре решение прокурора подтвердил и Офис генерального прокурора", - сообщила Одинец.

Также решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии дела признанно законным и обоснованным также в Высшем антикоррупционном суде, решение которого вступило в силу.

Напомним, 18 декабря АМКУ закрыл дело "Роттердам+". Комитет постановил, что формула не нанесла ущерба и не могла давать преференций одним участникам рынка перед другими.

Формула "Роттердам+", по которой рассчитывалась объективная рыночная цена на энергетический уголь, действовала с мая 2016 по июнь 2019 года. Она автоматически утратила силу с запуском рынка электрической энергии. После того как формула прекратила действие, цены на уголь и электроэнергию для промышленных потребителей повысились.

С 2017 по 2020 год НАБУ проводило расследование по делу "Роттердам+", по результатам которого не было установлено ни доказательств правонарушения, ни вреда от действия формулы, из-за чего 27 августа 2020 года прокуратура закрыла дело.

В сентябре 2020 года решение прокуратуры о закрытии дела подтвердил Офис генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.

Решение суда о законности закрытия дела вступило в силу с 17 ноября 2020 года.