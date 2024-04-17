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В "Інтерпайпі" вважають, що держава має заохотити великі контейнерні лінії повернутись до портів Одеської області

Середа 17 квітня 2024 16:18
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В "Інтерпайпі" вважають, що держава має заохотити великі контейнерні лінії повернутись до портів Одеської області Фото: в "Інтерпайпі" вважають, що держава має заохотити великі контейнерні лінії повернутись до портів Одещини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Українська держава має віднайти інструменти, аби повернути до морських портів Одещини великі контейнерні лінії: Maersk, MSC, CMA та інші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю директора з логістики та забезпечення закупівель компанії Олексія Яновського для GMK Center.

"Ключовим питанням сьогодні для "Інтерпайпу" лишається відновлення прямих судозаходів великих контейнерних ліній у порти Великої Одеси. Це дозволить істотно знизити вартість та терміни доставки продукції на Близький Схід, особливо на фоні обмежень через морські атаки хуситів у Червоному морі", - сказав він.

За його словами, "Інтерпай" готовий до відновлення морських контейнерних перевезень з України, як тільки держава знайде інструменти, аби привести до портів Одещини великі контейнерні лінії.

"Ми чекаємо на повноцінні контейнеровози - це принципово поліпшить ситуацію з українським експортом та виробництвом", - відмітив топ-менеджер.

Крім того, Яновський акцентував увагу на тому, що в довгостроковій перспективі українській державі потрібно глибше інтегрувати власну залізничну інфраструктуру у європейську, зокрема, польську.

"Будувати перевантажувальні термінали, розширювати можливості транскордонних залізничних перевезень. Тобто держава повинна робити системні інвестиції, оскільки реалізація таких проєктів займає мінімум 2-3 роки", - підкреслив він.

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