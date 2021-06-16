"Интерпайп" выиграл новый тендер на поставку колесных пар УЗ

Если результаты торгов не будут обжалованы, то поставки продукции, по условиям тендера, состоятся до конца 2020 года. Стоимость одной колесной пары составляет 31 тысячу гривен.

Как сообщалось, 9 октября 2020 года УЗ объявила тендер на закупку цельнокатаных колес на 118 млн грн.

29 октября Антимонопольный комитет Украины объявил, что лишает компании "Интерпайп Украина", "Ретек", "Транспортные инвестиции" и "Фирма "Интервторпром" права участия в публичных закупках в течение трех лет за сговор при проведении торгов УЗ на закупку цельнокатаных колес, а также наложил штраф в размере 69 миллионов гривен.

"Интерпайп" со своей стороны подала в суд, после чего апелляция была удовлетворена.

Суд не только разрешил "Интерпайпу" участвовать в тендерах, но и обязал АМКУ выплатить компании 360 тыс. гривен судебных сборов.