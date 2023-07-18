"Інтерпайп" спростовує звинувачення у співпраці з РФ

Як йдеться у повідомленні компанії, патріотична позиція "Інтерпайп" завжди була подразником для РФ. Так, ще у 2019 році Російська Федерація запровадила ембарго на продукцію компанії та внесла її керівництво до санкційних списків.

"Інтерпайп ні за яких умов та у жодному форматі не працює на ринку рф. Серія публікацій в ангажованих та недобросовісних ЗМІ на цю тему є недостовірною та ініційована недоброчесними конкурентами з метою завдання шкоди діловій репутації компанії, як провідного національного виробника сталевих труб та залізничної продукції", - заявляє компанія.

В компанії також зазначають, що із самого початку повномасштабної агресії РФ допомагають утримувати економічну стабільність країни.

"Наші заводи, особливо у Нікополі, працюють в умовах постійних артилерійських обстрілів з боку рашистів. Компанія стабільно виплачує заробітну плату всім співробітникам. Інтерпайп надає системну допомогу Збройним Силам України, медикам та цивільним. Зараз майже 1 тис. наших працівників служить у лавах ЗСУ та Територіальної Оборони", - додають в компанії.

Наразі продукція "Інтерпайп" експортується на ринки Євросоюзу, США, країн Близького сходу.

Компанія є постачальником продукції лідерам нафтогазової галузі та машинобудування: ThyssenKrupp, Liebherr, ADNOC, Qatar Petroleum, Alstom, Siemens, VTG, Deutsche Bahn тощо. Також "Інтерпайп" є багаторічним партнером нафтогазової галузі України.

Нагадаємо, "Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У 2022 році компанія реалізувала 384 тис. т трубної продукції та 87 тис. т залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

В "Інтерпайп" працюють 10 тис. співробітників. У 2022 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 2,8 млрд грн.

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