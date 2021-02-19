"Интерпайп" Пинчука вопреки запрету АМКУ хотел получить госзаказ на трубы на 500 млн грн

Закупка была объявлена в конце декабря. В начале февраля на тендер заявилось всего две компании - "Интерпайп Нико Тьюб" и ООО "Нафтосервис" (обе - Днепропетровская обл.).

Сейчас обе проходят процесс преквалификации. Последнее время эти структуры 6 раз пересекались на тендерах госкомпаний по поставкам труб, свидетельствует данные сервиса Dozorro.

До этого тендера, компания "Интерпайп" Виктора Пинчука всегда участвовала в тендерах "Укргаздобычи" через юрлицо - ООО "Интерпайп Украина".

Однако в октябре 2020 года Антимонопольный комитет запретил "Интерпайп Украина" 3 года участвовать в госзакупках через махинации и злоупотреблением монопольным положением.

"Интерпайп" пытается оспорить запрет в судах, параллельно сменив юрлицо для получения госконтрактов.

