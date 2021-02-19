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"Интерпайп" Пинчука вопреки запрету АМКУ хотел получить госзаказ на трубы на 500 млн грн

Автор: РБК-Украина

Компания "Интерпайп" претендует на поставку трубной продукции для государственной компании "Укргаздобыча" за 500 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro.

Закупка была объявлена в конце декабря. В начале февраля на тендер заявилось всего две компании - "Интерпайп Нико Тьюб" и ООО "Нафтосервис" (обе - Днепропетровская обл.).

Сейчас обе проходят процесс преквалификации. Последнее время эти структуры 6 раз пересекались на тендерах госкомпаний по поставкам труб, свидетельствует данные сервиса Dozorro.

До этого тендера, компания "Интерпайп" Виктора Пинчука всегда участвовала в тендерах "Укргаздобычи" через юрлицо - ООО "Интерпайп Украина".

Однако в октябре 2020 года Антимонопольный комитет запретил "Интерпайп Украина" 3 года участвовать в госзакупках через махинации и злоупотреблением монопольным положением.

"Интерпайп" пытается оспорить запрет в судах, параллельно сменив юрлицо для получения госконтрактов.

Напомним, компания "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука является крупнейшим подрядчиком государственной компании "Укргаздобыча".

С 2014 по 2020 год "Интерпайп Украина" заключила с "Укргаздобычей" 340 контрактов на сумму 16 млрд грн.

Летом 2020 по инициативе двух компаний Виктора Пинчука - "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" и "Интерпайп Нико Тьюб" Министерство экономического развития и торговли ввело заградительные пошлины на импорт труб для нефтегазовой отрасли против крупнейших мировых производителей и поставщиков трубной продукции.

Заградительные пошлины привели к уходу с украинского рынка мировых производителей труб и росту цен на трубную продукцию.

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Новости Украины ИнтерпайпВиктор ПинчукАнтимонопольный комитет Украины
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