ua en ru
Пт, 21 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Інтерпайп" Пінчука передав військовим 227 автівок

П'ятниця 21 червня 2024 13:29
UA EN RU
"Інтерпайп" Пінчука передав військовим 227 автівок
Автор: Артем Горовенко

Група "Інтерпайп" Віктора Пінчука передала механізованим бригадам на Запорізькому, Донецькому та Харківському напрямках передала велку партію автівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Мова йде про 119 пікапів, 37 броньованих машин, 39 фур та інших вантажівок, 22 мікроавтобуси, 6 квадроциклів та 4 багі.

Автомобілі закуповуються в Європі, в Україні проходять повний техогляд та частково перебудовуються під потреби військових. Також Інтерпайп за запитом доукомплектовує автівки шинами та тентами, точково виконує поточний ремонт переданої техніки.

"Повнопривідні автівки для евакуації поранених та підвозу боєприпасів по бездоріжжю були і залишаються однією з найнагальніших потреб. Ми також передавали військовим тягачі з тралами, фури з причепами, вантажівки, пожежні машини для перевезення особового складу. Останні запити ми отримуємо від механізованих бригад, які розбудовують підрозділи БПЛА та потребують більшої мобільності", - зазначає Людмила Новак, керівник напрямку "Інтерпайп" з допомоги військовим.

&quot;Інтерпайп&quot; Пінчука передав військовим 227 автівок

В компанії також зазначають, що "Інтерпайп" системно підтримує військових з перших днів повномасштабного вторгнення, патронуючи підрозділи ЗСУ, ТрО та Нацгвардії.

Основні напрямки допомоги - підтримка та розвиток підрозділів БПЛА, забезпечення бригад інженерною технікою та запчастинами, сучасними засобами зв’язку, оптикою, транспортом, будівельними матеріалами та технікою для зведення фортифікаційних споруд, такмедом.

Також за підтримки компанії функціонує школа аеророзвідки "Довжик", яка навчила понад 7000 курсантів навичкам пілотування дронів мультироторного типу та FPV.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Интерпайп
NEWS
Як РПЦ "взяла в заручники" православну віру та виправдовує війну проти України
Як РПЦ "взяла в заручники" православну віру та виправдовує війну проти України
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України