"Інтерпайп" Пінчука передав військовим 227 автівок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Мова йде про 119 пікапів, 37 броньованих машин, 39 фур та інших вантажівок, 22 мікроавтобуси, 6 квадроциклів та 4 багі.

Автомобілі закуповуються в Європі, в Україні проходять повний техогляд та частково перебудовуються під потреби військових. Також Інтерпайп за запитом доукомплектовує автівки шинами та тентами, точково виконує поточний ремонт переданої техніки.

"Повнопривідні автівки для евакуації поранених та підвозу боєприпасів по бездоріжжю були і залишаються однією з найнагальніших потреб. Ми також передавали військовим тягачі з тралами, фури з причепами, вантажівки, пожежні машини для перевезення особового складу. Останні запити ми отримуємо від механізованих бригад, які розбудовують підрозділи БПЛА та потребують більшої мобільності", - зазначає Людмила Новак, керівник напрямку "Інтерпайп" з допомоги військовим.

В компанії також зазначають, що "Інтерпайп" системно підтримує військових з перших днів повномасштабного вторгнення, патронуючи підрозділи ЗСУ, ТрО та Нацгвардії.

Основні напрямки допомоги - підтримка та розвиток підрозділів БПЛА, забезпечення бригад інженерною технікою та запчастинами, сучасними засобами зв’язку, оптикою, транспортом, будівельними матеріалами та технікою для зведення фортифікаційних споруд, такмедом.

Також за підтримки компанії функціонує школа аеророзвідки "Довжик", яка навчила понад 7000 курсантів навичкам пілотування дронів мультироторного типу та FPV.