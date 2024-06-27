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"Інтерпайп" Пінчука організував відпочинок для дітей в Карпатах

Четвер 27 червня 2024 15:46
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"Інтерпайп" Пінчука організував відпочинок для дітей в Карпатах Фото: "Інтерпайп" Пінчука організував відпочинок для дітей в Карпатах
Автор: Константин Широкун

Компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука забезпечила літній відпочинок дітям своїх співробітників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook компанії.

Другий рік поспіль діти діючих військових, ветеранів та співробітників "Інтерпайп" з Нікополя, Дніпра та Новомосковська відпочивають в таборі в Карпатах.

"Ми плануємо оздоровити за літо 700 дітей, серед них – діти наших мобілізованих та ветеранів, а також діти, які живуть з батьками під постійними обстрілами в Нікополі. В такий спосіб ми хочемо підтримати наших людей під час війни", – зазначив директор з персоналу "Інтерпайп" Віталій Пахомов.

З початку повномасштабної війни Інтерпайп суттєво розширив соціальний пакет для співробітників. Компанія евакуювала сім'ї працівників з Нікополя у безпечний район, надає фінансову підтримку співробітникам, потерпілим від ворожих обстрілів, забезпечує системну допомогу мобілізованим працівникам.

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Віктор Пінчук Интерпайп
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