ua en ru
Чт, 27 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Интерпайп" Пинчука организовал отдых для детей в Карпатах

Четверг 27 июня 2024 15:46
UA EN RU
"Интерпайп" Пинчука организовал отдых для детей в Карпатах Фото: "Интерпайп" Пинчука организовал отдых для детей в Карпатах
Автор: Константин Широкун

Компания "Интерпайп" Виктора Пинчука обеспечила летний отдых детям своих сотрудников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook компании.

Второй год подряд дети действующих военных, ветеранов и сотрудников "Интерпайпа" из Никополя, Днепра и Новомосковска отдыхают в лагере в Карпатах.

"Мы планируем оздоровить за лето 700 детей, среди них – дети наших мобилизованных и ветеранов, а также дети, которые живут с родителями под постоянными обстрелами в Никополе. Таким образом, мы хотим поддержать наших людей во время войны", – отметил директор по персоналу. "Интерпайп" Виталий Пахомов.

С начала полномасштабной войны Интерпайп существенно расширил социальный пакет для сотрудников. Компания эвакуировала семьи работников из Никополя в безопасный район, оказывает финансовую поддержку сотрудникам, пострадавшим от вражеских обстрелов, обеспечивает системную помощь мобилизованным работникам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Пинчук Интерпайп
NEWS
Украина и ЕС подписали соглашение о гарантиях безопасности
Украина и ЕС подписали соглашение о гарантиях безопасности
DAILY
Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года