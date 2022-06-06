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В интернете внимание к войне России против Украины снизилось в 22 раза, - Axios

Фото: В интернете внимание к войне России против Украины снизилось в 22 раза (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Тема полномасштабной войны России против Украины становится все менее обсуждаемой среди зарубежных пользователей сети. С конца февраля в 22 раза уменьшилось количество интеракций в соцсетях относительно новостей, касающихся вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Так, в конце февраля войной в Украине интересовались около 109 млн человек, а теперь это число уменьшилось до 4,8 млн.

Эта тенденция отражена в объеме освещения событий в СМИ, который неуклонно снижался с 520 тысяч статей в первую неделю до 70 тысяч в последнее время.

Издание сообщает, что за 6 недель в апреле и мае интерес к материалам о Джонни Деппе и Эмбер Херд был примерно в 6 раз выше, чем к материалам об Украине.

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Война России против Украины