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Інтернет-торгівля у "тіні": Марченко аргументував зниження безмитного ліміту на посилки

Вівторок 30 липня 2024 09:00
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Інтернет-торгівля у "тіні": Марченко аргументував зниження безмитного ліміту на посилки Фото: міністр фінансів України Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Валерія Поліщук, Руслан Кисляк

Українців можуть зобов’язати сплачувати імпортне ПДВ з усіх міжнародних посилок, вартість яких перевищує 45 євро. Зниження неоподаткованого ліміту з нинішніх 150 євро дозволить запобігти зловживанням в електронній комерції.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Нас турбує той факт, що в Україні практично вся інтернет-торгівля та електронна комерція знаходяться в "тіні". Умовно кажучи, в рамках ліміту 150 євро неоподатковуваної вартості товару у нас завозять все", - зазначив урядовець.

За його словами, більшість інтернет-продавців працюють як суб’єкти спрощеної системи оподаткування - ФОПи, сплачуючи у кращому випадку єдиний податок 5%, тоді як обороти їхнього бізнесу можуть складати мільйони.

"Достатньо поцікавитися, як працює інтернет-торгівля: як зареєстровані бізнеси, скільки податків сплачують, яким чином імпортують і чи сплачують імпортний ПДВ", - відзначив міністр.

Разом з тим, за його словами, роздрібні мережі, які мають торгові майданчики, склади та зареєстровані не як ФОП, зловживають менше.

За статистикою за 2023 рік, відзначив Марченко, без оподаткування митними платежами імпортовано 51,5 млн штук міжнародних поштових відправлень.

"В середньому, виходить, кожен українець отримав дві посилки за рік. Думаю, 10,2 млн пенсіонерів були б дуже здивовані, дізнавшись, скільки посилок з-за кордону вони "завезли", - додав він.

Проблема, на думку міністра, полягає у тому, що насправді ніхто не знає, скільки реально товарів знаходиться всередині кожної з 51,5 млн посилок.

"Задайтесь питанням, чому в Україні ціна тих же iPhone інколи нижча, ніж в країнах, де їх виробляють? Тому що з цих товарів не сплачено податки", - переконаний Марченко.

Раніше у Верховній Раді пропонували ввести додатковий податок на купівлю нового iPhone для закриття фінансових потреб в проведенні мобілізації.

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