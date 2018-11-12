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Інтернет-магазин Alibaba встановив рекорд з продажів, заробивши за день більше 30 млрд доларів

Новини » Економіка    12.11.2018 - 12:10
Інтернет-магазин Alibaba встановив рекорд з продажів, заробивши за день більше 30 млрд доларів
Ілюстративне фото (GettyImages)

За перші 85 секунд розпродажу китайська компанія заробила 1 мільярд доларів

Китайський гігант інтернет-торгівлі Alibaba встановив рекорд за обсягом продажів в свій головний торговий день у році, який отримав назву "День холостяка". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Як повідомляється, за перші 85 секунд розпродажі китайська компанія заробила 1 мільярд доларів, а до кінця години - заробіток сайту становив вже 10 млрд доларів.

За цей день покупці витратили на сайті 30,8 мільярдів доларів, і побили власний минулорічний рекорд, який становив 25,3 мільярда доларів.

В той же час - це найнижчий річний приріст за всю історію розпродажів в "День холостяка".

Онлайн розпродажі на свято "холостяка", придумані самою компанією, Alibaba проводить з 2009 року.

Зараз в цей день відбуваються найбільші інтернет-розпродажі, які за даними агентства Bloomberg, приносять більший прибуток, ніж розпродажі в "Чорну п'ятницю" і "Кіберпонеділок", який проходить слідом.

Нагадаємо, китайський мільярдер, засновник гіганта онлайн-ритейлу Alibaba Джек Ма заявив, що не виконає своє обіцянку щодо створення мільйона робочих місць в США.

Причиною Ма назвав торговий спір між Пекіном і Вашингтоном і пояснив, що свою обіцянку він давав в надії на продовження співробітництва КНР і США.

Також РБК-Україна писало, що Джек Ма вирішив піти на пенсію на свій 54-й день народження 10 вересня.

Після відходу з поста він має намір займатися благодійністю, а також фінансуванням освітніх проектів.

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