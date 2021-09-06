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Interkassa вошла в ТОП-5 украинских финтех-работодателей по версии MC.today и Work.ua

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Понедельник 06 сентября 2021 15:00
Interkassa вошла в ТОП-5 украинских финтех-работодателей по версии MC.today и Work.ua

Украинская IT-компания Interkassa вошла в пятерку лучших работодателей страны в области Fintech. Список лидеров сформировало онлайн-издание MC.today совместно с порталом Work.ua.

Летом 2021 редакция MC.today провела опрос сотрудников украинских ІТ-компаний и составила рейтинг «Топ-100 ІТ-работодателей страны». В анонимной анкете оценивали корпоративную культуру, уровень заботы о сотрудниках, возможности для обучения и профессионального развития и другие аспекты. Среди сотни ІТ-компаний в MC.today сформировали TOП-5 лучших fintech-работодателей, в число которых вошла Interkassa.

Interkassa вошла в ТОП-5 украинских финтех-работодателей по версии MC.today и Work.ua

«Высокая корпоративная культура помогает нам достигать бизнес-целей, принимать эффективные решения и совершенствовать наш продукт. Для нас важно ментальное здоровье наших сотрудников, своевременное предотвращение их эмоционального выгорания и инвестиции в их профессиональное и личностное развитие. Мы не зря называем себя финтех-семьей, ведь в компании мы всегда поддерживаем коллег и помогаем друг другу», — отметила СЕО компании Interkassa Янина Усова.

Прежде всего в Interkassa заботятся о здоровье своих сотрудников. Компания оплачивает занятия по футболу, йоге и баскетболу, компенсирует половину стоимости абонементов в спортзал и корпоративные обеди, обеспечивает участие в забегах с препятствиями Race Nation. Спорт занимает важное место в корпоративной культуре Interkassa, а командные соревнования сплачивают сотрудников.

«С началом пандемии компания приобрела кислородный концентратор на случай, если он понадобится кому-то из сотрудников или их родственников. Также мы организовывали вакцинацию работников и их семей от коронавируса», - добавила Янина Усова.

В Interkassa заботятся о профессиональном развитии коллег. Компания компенсирует 50% стоимости профильных тренингов и курсов.

Также в компании развита корпоративная социальная ответственность, в частности, работники помогают детским домам и социально незащищенным семьям. Кроме того, Interkassa поддерживает национальные образовательные инициативы (к примеру, проект Нацбанка «ШахрайГудбай») и вместе с финансовым планером iPlan разработала видеокурс по финансовой грамотности.

В компании следят за соблюдением work-life баланса и часто вместе проводят досуг. Еженедельно сотрудники Interkassa играют в настольные игры, ежеквартально — собираются на командный тимбилдинг. В компании поддерживают семейные ценности, поэтому ежегодно организуют большой семейный праздник с развлечениями для всей семьи.

Interkassa вошла в ТОП-5 украинских финтех-работодателей по версии MC.today и Work.ua

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