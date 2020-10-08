Interkassa и iPlan создали курс по финансовой грамотности для победителей игры «Zдолай шахрая»

Платежный агрегатор Interkassa вместе с сервисом финансового планирования iPlan разработали курс «Знай про гроші». Он учит управлять семейным бюджетом, ставить финансовые цели и работать с ОВГЗ. Видеолекции будут доступны победителям образовательной онлайн-игры по кибербезопасности «Zдолай шахрая», которые наберут 11 200 монет.

В пяти видеолекциях «Знай про гроші» подаются базовые знания об управлении личными финансами. Слушатели курса больше узнают о тонкостях домашней бухгалтерии, как формировать и использовать резервный фонд и когда инвестировать в облигации внутреннего государственного займа. Отдельная лекция посвящена кредитам — их разновидностям, когда не стоит брать и на что обратить внимание при их оформления.

«В прошлом году Нацбанк подсчитал, что 70% всех розничных кредитов приходится на потребительские, — рассказывает финансовый планер сервиса iPlan.ua Инна Старченко. — Украинцы активно тратят будущие доходы на бытовую технику, гаджеты и ежедневные потребности. Такой образ жизни — самый быстрый путь к финансовой зависимости, когда расходы превышают доходы. Если научиться управлять собственными средствами, можно не только избавиться от долгов, но и накопить на то, что принесет гораздо больше радости, чем новый телефон в кредит».

Уровень финансовой грамотности украинцев сегодня довольно низок. По данным исследования USAID, в прошлом году он составил 11,6 баллов из 21 возможных. Украина имеет один из худших показателей среди 30 стран Америки, Европы и Азии.

«Финансовая инклюзия стимулирует рост национальной экономики. А она невозможна без повышения финансовой осведомленности граждан. Поэтому как мотивацию и с целью улучшения показателя грамотности украинцев мы создали курс, который учит правильно распоряжаться средствами. Считаю, бизнес должен активно включиться к изменениям финансовой культуры украинцев», — отметил владелец Interkassa Игорь Фисун.

Напомним, релиз образовательной игры по кибербезопасности «Zдолай шахрая» состоялся в начале сентября 2020 года. За первые 10 дней после запуска в нее сыграло более 12 500 зарегистрированных участников. Цель проекта - повысить осведомленность украинцев о мошеннических схемах в киберсреде и научить противостоять злоумышленникам.