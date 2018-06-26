"Интерхим" просит Гройсмана принять меры для защиты компании от давления силовиков

Фармкомпания отправила Гройсману письмо

Фармацевтическая компания "Интерхим" (Одесса) просит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана принять меры для защиты предприятия от давления со стороны силовиков. Об этом говорится в соответствующем письме компании.

Такие же обращения также были направлены начальнику управления Службы безопасности Украины в Одесской области Александру Довженко, руководителю областной прокуратуры Олегу Жученко, начальнику Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрию Головину и главам районных судов Одессы.

В документе отмечается, что с февраля 2018 года предприятие постоянно подвергается "нападкам" со стороны органов СБУ, которые "прикрываясь обращениями псевдопатриотов и наличием уголовных производств, постоянно обращаются в органы государственного надзора с требованиями о проведении проверок и истребовании документов финансовой отчетности предприятия".

"В марте 2018 года ОДО "Интерхим" обратилось с запросом к председателю СБУ Украины относительно предоставления разъяснений и с просьбой сообщить или открыть в отношении предприятия какие-либо уголовные производства и предложило предоставить все необходимые для проверки документы. Однако до настоящего времени в нарушение требований ЗУ "Об обращениях граждан", никакого ответа от СБУ получено не было", - заявили в "Интерхим".

Отмечается, что в июне в отношении предприятия началась новая волна давления через средства массовой информации и с привлечением "банд патриотов". В частности, в СМИ появились обращения организаций, которые требуют проведения очередных проверок предприятия и открытия уголовных производств. При этом факты, приведенные в данных обращениях, не соответствуют действительности и основаны исключительно на домыслах, считают в компании.

Одновременно на помещения ОДО "Интерхим" и его подразделений был осуществлен ряд атак, участники которых заявляли, что "наконец предприятием займутся правоохранительные органы и положат конец его работе".

В сложившейся череде событий ОДО "Интерхим" видит "завуалированные попытки спецслужбы продолжать и усилить давление на субъект хозяйствования путем выполнения "требований общественности" и реальную угрозу относительно вмешательства в деятельность предприятия под прикрытием проведения незаконных процессуальных действий со стороны правоохранительных органов, органов прокуратуры и суда".

"Вы как премьер-министр Украины будучи инициатором проведения мер по защите бизнеса от незаконного давления, как никто другой понимаете, как тяжело работать предприятиям реального сектора экономики в условиях проведения реформ и еще под постоянным давлением со стороны правоохранительных органов! Как важно для страны в состоянии военного конфликта иметь предприятия, которые постоянно добросовестно платят налоги, осуществляют помощь армии и создают новые рабочие места! Просим Вашего вмешательства в ситуацию, которая сложилась вокруг нашего предприятия и содействия выходу из искусственно созданного негативного положения. Надеемся на Вашу помощь в вопросе восстановлении наших нарушенных конституционных прав", - сказано в обращении "Интерхима".

Как известно, ОДО "ИнтерХим" основано в 1992 году. В 2017 году предприятием было уплачено более 130 млн грн налогов и сборов в государственный бюджет Украины.В 2018 году сотрудники предприятия стали лауреатами государственной премии.

Основным видом деятельности предприятия является производство фармацевтических препаратов, производство химической продукции для промышленных целей.

За все время существования предприятия и проведения проверок его деятельности, ни один контролирующий орган не выявил грубых или существенных нарушений процесса производства и деятельности предприятия, сообщали в компании.