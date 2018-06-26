"Інтерхім" просить Гройсмана вжити заходів для захисту компанії від тиску силовиків

Фармкомпанія відправила лист Гройсману

Фармацевтична компанія "Інтерхім" (Одеса) просить прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана вжити заходів для захисту підприємства від тиску з боку силовиків. Про це йдеться у відповідному листі компанії.

Такі ж звернення також були направлені начальникові управління Служби безпеки України в Одеській області Олександру Довженку, керівнику обласної прокуратури Олегу Жученку, начальнику Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитру Головіну та головам районних судів Одеси.

В документі зазначається, що з лютого 2018 року підприємство постійно піддається "утисків" з боку органів СБУ, які "прикриваючись зверненнями псевдопатріотів і наявністю кримінальних проваджень, постійно звертаються до органів державного нагляду з вимогами про проведення перевірок, витребування документів фінансової звітності підприємства".

"У березні 2018 року ТДВ "Інтерхім" звернулося з запитом до голови СБУ України щодо надання роз'яснень з проханням повідомити чи відкрити стосовно підприємства якісь кримінальні провадження і запропонувало надати всі необхідні для перевірки документи. Однак до цього часу у порушення вимог ЗУ "Про звернення громадян", жодної відповіді від СБУ отримано не було", - заявили в "Інтерхім".

Наголошується, що в червні у відношенні підприємства почалася нова хвиля тиску через засоби масової інформації та з залученням "банд патріотів". Зокрема, у ЗМІ з'явилися звернення організацій, які вимагають проведення чергових перевірок підприємства та відкриття кримінальних проваджень. При цьому факти, наведені в даних зверненнях, не відповідають дійсності і засновані виключно на здогадках, вважають в компанії. Одночасно на приміщення ТДВ "Інтерхім" та його підрозділів було здійснено низку атак, учасники яких заявляли, що "нарешті підприємством займуться правоохоронні органи і покладуть кінець його роботі".

В ситуації низці подій ТДВ "Інтерхім" бачить "завуальовані спроби спецслужби продовжувати і посилити тиск на суб'єкт господарювання шляхом виконання вимог громадськості" та реальну загрозу щодо втручання в діяльність підприємства під прикриттям проведення незаконних процесуальних дій з боку правоохоронних органів, органів прокуратури і суду".

"Ви як прем'єр-міністр України будучи ініціатором проведення заходів щодо захисту бізнесу від незаконного тиску, як ніхто інший, розумієте, як важко працювати підприємствам реального сектору економіки в умовах проведення реформ і ще під постійним тиском з боку правоохоронних органів! Як важливо для країни в стані військового конфлікту мати підприємства, які постійно сумлінно платять податки, здійснюють допомогу армії і створюють нові робочі місця! Просимо Вашого втручання в ситуацію, яка склалася навколо нашого підприємства та сприяння виходу з штучно створеного негативного положення Сподіваємося на Вашу допомогу в питанні відновлення наших порушених конституційних прав", - сказано у зверненні "Інтерхіму".

Як відомо, ТДВ "Інтерхім" засновано в 1992 році. У 2017 році підприємством було сплачено понад 130 млн грн податків і зборів в державний бюджет України.У 2018 році співробітники підприємства стали лауреатами державної премії.

Основним видом діяльності підприємства є виробництво фармацевтичних препаратів, виробництво хімічної продукції для промислових цілей.

За весь час існування підприємства і проведення перевірок його діяльності, жоден контролюючий орган не виявив грубих або суттєвих порушень процесу виробництва та діяльності підприємства, повідомляли в компанії.