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"Интергал-Буд" признан застройщиком года

Новина українською →
Четверг 20 января 2022 17:05
"Интергал-Буд" признан застройщиком года Фото: "Интергал-Буд" признан застройщиком года (пресс-служба)

Стали известны лауреаты премии "Украинский строительный Олимп-2021", профессиональной награды, определяющей лучшие девелоперские и строительные компании. Так, по итогам 2021 года лучшим застройщиком был признан "Интергал-Буд", получивший награду за опыт, профессионализм и ответственность.

В экспертный совет премии входят представители профессиональных союзов и ассоциаций предпринимателей, риэлторов, специалистов по недвижимости. Отбор лауреатов премии производится методом экспертных оценок.

Основные критерии отбора - репутация компании в профессиональном сообществе; наличие инноваций, технических и технологических новшеств; выполнение обязательств перед клиентами; новые проекты, приложения, объекты жилой недвижимости.

Основанием для награждения "Интергал-Буд", по словам экспертного совета, стали реализация масштабных жилищных проектов, динамические темпы развития и широкая география строительства, высокий уровень комфорта и качества застроек, выгодные цены и собственные программы, позволяющие приобрести жилье в рассрочку.

Отметим, что это не первый раз, когда профессиональная среда отмечает работу компании. "Интергал-Буд" является лауреатом премии уже несколько лет подряд, что является ярким свидетельством качества работы и стабильного развития застройщика.

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