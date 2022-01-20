ru ua
Чт, 20 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Інтергал-Буд" визнано забудовником року

Новость на русском →
Четвер 20 січня 2022 17:05
"Інтергал-Буд" визнано забудовником року Фото: "Інтергал-Буд" визнано забудовником року (прес-служба)

Стали відомі лауреати премії "Український будівельний Олімп-2021", професійної нагороди, яка визначає кращі девелоперські та будівельні компанії. Так, за підсумками 2021 року кращим забудовником було визнано "Інтергал-Буд", яка отримала відзнаку за досвід, професіоналізм та відповідальність.

В експертну раду премії входять представники професійних спілок та асоціацій підприємців, ріелторів, фахівців з нерухомості. Відбір лауреатів премії здійснюється методом експертних оцінок.

Основними критеріями відбору є репутація компанії в професійному співтоваристві; наявність інновацій, технічних і технологічних нововведень; виконання зобов'язань перед клієнтами; нові проєкти, програми, об'єкти житлової нерухомості.

Підставами для нагородження "Інтергал-Буд", за словами експертної ради, стали реалізація масштабних житлових проєктів, динамічні темпи розвитку та широка географія будівництва, високий рівень комфорту та якості забудов, вигідні ціни та власні програми, що дозволяють придбати житло на виплат.

Зазначимо, що це не вперше, коли професійне середовище відзначає роботу компанії. "Інтергал-Буд" є лауреатом премії вже кілька років поспіль, що є яскравим свідченням якості роботи та стабільного розвитку забудовника.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
DAILY
Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом