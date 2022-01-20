"Інтергал-Буд" визнано забудовником року

Стали відомі лауреати премії "Український будівельний Олімп-2021", професійної нагороди, яка визначає кращі девелоперські та будівельні компанії. Так, за підсумками 2021 року кращим забудовником було визнано "Інтергал-Буд", яка отримала відзнаку за досвід, професіоналізм та відповідальність.

В експертну раду премії входять представники професійних спілок та асоціацій підприємців, ріелторів, фахівців з нерухомості. Відбір лауреатів премії здійснюється методом експертних оцінок.

Основними критеріями відбору є репутація компанії в професійному співтоваристві; наявність інновацій, технічних і технологічних нововведень; виконання зобов'язань перед клієнтами; нові проєкти, програми, об'єкти житлової нерухомості.

Підставами для нагородження "Інтергал-Буд", за словами експертної ради, стали реалізація масштабних житлових проєктів, динамічні темпи розвитку та широка географія будівництва, високий рівень комфорту та якості забудов, вигідні ціни та власні програми, що дозволяють придбати житло на виплат.

Зазначимо, що це не вперше, коли професійне середовище відзначає роботу компанії. "Інтергал-Буд" є лауреатом премії вже кілька років поспіль, що є яскравим свідченням якості роботи та стабільного розвитку забудовника.