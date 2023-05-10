"Інтер" упевнено переграв "Мілан" у євродербі в півфіналі Ліги чемпіонів

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"Мілан" – "Інтер" – 0:2

Голи: Джеко, 8, Мхітарян, 11

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Активний старт зустрічі зіграв на руку "нерадзуррі". Номінальні гості шокували сусідів двома швидкими голами. Відкрив рахунок "Інтер" на 8-й хвилині – Чалханоглу подав кутовий із лівого флангу, а Джеко лівою з елементами акробатики відправив м'яч у дев'ятку.

Отямитися "Мілану" підопічні Сімоне Індзагі не дали. За якихось три хвилини "нерадзуррі" подвоїли власну перевагу. Це Мхітарян після прострілу Дімарко прийняв м'яч у центрі штрафного майданчика та без перешкод відправив у сітку воріт – 0:2.

"Інтер" продовжив тероризувати редути "Мілана". Ось Чалханоглу поцілив у стійку, а на добивання Мхітаряна зреагував Меньян. Далі Джеко пробив вище воріт із правого краю карної зони. А згодом Лаутаро заробив пенальті, але після перегляду повтору арбітр рішення змінив – аргентинець занадто картинно впав після легкого дотику.

Згодом "десятка" міг забити з гри, але м'яч пройшов над поперечиною. Натомість "Мілан" до перерви отямитися від подвійного удару так і не зміг. Відпочинок, однак, пішов на користь "россонері". У другому таймі вони вирівняли ситуацію і навіть почали створювати моменти.

На 50-й хвилині Діас потужно пробив метрів із 20-ти поруч зі стійкою. У наступній атаці бразилець Мессіас лише трохи не докрутив м'яч у дальній кут із меж штрафного. Нарешті на 63-й Тоналі влучив у каркас воріт після скидки Жиру на лінію карної зони.

Та поступово "Інтер" стабілізував гру, тож запал "Мілана" почав згасати. Та й "нерадзуррі" не відсиджувалися в обороні, намагаючись впіймати господарів у контратаці чи підстерегти помилки. Зокрема, пильність Меньяна перевірили балканці "Інтера" – Джеко та Брозовіч.

Зрештою, цифри на табло так і не змінилися. "Нерадзуррі" створили серйозний гандикап перед матчем-відповіддю і стали головним претендентом на місце у фіналі. Другий поєдинок міланські команди зіграють 16 травня.