"Интер" дома во второй раз обыграл "Милан" и первым вышел в финал Лиги чемпионов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига чемпионов, 1/2 финала, ответные матчи

"Интер" – "Милан" – 1:0 (первый матч – 2:0)

Гол: Мартинес, 74

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Долго во втором за неделю дерби команды не запрягали. Моментами "Интер" и "Милан" обменялись уже в первые 10 минут. Сначала защитник "россонери" Эрнандес пробил выше ворот с дистанции, а в ответ хавбек "нерадзурри" Барелла пробил над воротами с полукруга штрафной.

Номинальные гости явно поставили на быстрый гол. "Милан" пытался прижать соседей к своим воротам, чтобы со старта встречи создать предпосылки для камбэка. На 11-й минуте во всей красе проявил себя Онана – кипер "Интера" в фантастическом прыжке намертво поймал удар Диаса из пределов штрафной.

После зрелищного начала миланские коллективы немного успокоились. Новая вспышка активности пришлась на концовку тайма. Сначала Леау пробил мимо штанги после сольного прохода. "Нерадзурри" ответили двумя возможностями – Меньян не без труда отразил удар Джеко после стандарта, а Мартинес пробил над перекладиной.

А вот во второй 45-минутке "Интер" сразу нивелировал попытки "россонери" прижать хозяев к воротам. Миланцы занервничали и начали фолить. В свою очередь подопечные Симоне Индзаги вдохновенно контролировали мяч, держа в уме результат первого поединка.

В конце концов, легкость, с которой играл "Интер", позволила хозяевам открыть счет. На 74-й минуте комбинация в пределах штрафного "Милана" с участием Госенса, Лукаку и Мартинеса завершилась ударом последнего метров с десяти мимо Меньяна – 1:0! А через несколько минут аргентинский форвард на кураже едва не забросил киперу за шиворот...

Финальные минуты "нерадзурри" провели в атаках. Под праздничное пение трибун "Интер" вполне мог забивать еще, но ограничился одним голом. Этого вполне хватило для выхода в финал Лиги чемпионов.