"Интер" подписал рекордсмена чемпионата Украины

Два перехода в день открытия летнего трансферного окна зарегистрировал миланский "Интер". В частности, новичком команды стал полузащитник Генрих Мхитарян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Серии А .

Ростер "нерадзурри" пополнился двумя исполнителями. Кроме хавбека Мхитаряна к миланцам присоединился бывший голкипер амстердамского "Аякса" Андре Онана.

Оба футболиста перебрались в "Интер" на правах свободных агентов. Мхитарян ради перехода отказался от продления контракта с "Ромой", где провел три сезона и триумфовал в Лиге конференции 2021/22.

В 2010-2013 гг. армянин защищал цвета донецкого "Шахтера". Сезон 2012/13 он закончил со званием лучшего бомбардира украинской Премьер-лиги, оформив 25 голов. Этот результат является рекордным для голеадоров чемпионата Украины за всю историю.

Позже Мхитарян с переменным успехом выступал за дортмундскую "Боруссию", "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Арсенал". В свою очередь Онана на взрослом уровне выступал только за "Аякс", первой команде которого отдал 6 сезонов.