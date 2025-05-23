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"Інтер", "Наполі" чи додатковий матч за "золото": сьогодні чемпіонська розв'язка в Серії А

П'ятниця 23 травня 2025 12:58
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"Інтер", "Наполі" чи додатковий матч за "золото": сьогодні чемпіонська розв'язка в Серії А Фото: "Інтер" протягом тижня може зіграти в двох фіналах (x.com/Inter_en)
Автор: Андрій Костенко

Сьогодні, 23 травня, в італійській Серії А – вирішальні матчі в битві за скудетто. Може визначитися чемпіон, або все дійде до золотого матчу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

Хто стане чемпіоном Італії

Перед фінальним туром "Наполі" випереджає "Інтер" на одне очко. Перемога вдома над "Кальярі" гарантує неаполітанцям скудетто. У разі нічиєї чи поразки – все залежатиме від результату "Інтера". Якщо команди зрівняються за очками, то у понеділок, 26 травня, буде проведено золотий матч за титул чемпіона.

Фаворитом виглядає "Наполі". Він гратиме за підтримки рідних трибун. У нього найкращий домашній показник у лізі: 13 перемог у 18-ти матчах. До того ж, суперник – врятувався від вильоту та вже не має глобальних турнірних завдань.

Натомість "Інтер" у гостях протистоятиме "Комо" – команді, яка набрала 19 очок у останніх 7 турах і вже створила чимало сенсацій. І хоча підопічним Сеска Фабрегаса вже теж в чемпіонаті особливо нічого не потрібно, легкої прогулянки в "Інтера" точно не буде.

У разі, якщо справа дійде до золотого матчу, команді Сімоне Індзагі доведеться зіграти два фінали протягом тижня. Нагадаємо, що у суботу, 31 травня, міланці зійдуться у вирішальному матчі Ліги чемпіонів з французьким ПСЖ.

Зазначимо також, що раніше чемпіон Італії лише один раз визначався в додатковому плей-офф. У 1964 році "Болонья" взяла "золото", перегравши "Інтер" (2:0).

Серія А, матчі за чемпіонство

П'ятниця, 23 травня

  • 21:45, "Комо" – "Інтер"
  • 21:45, "Наполі" – "Кальярі"

Чи проб'ється Довбик в Лігу чемпіонів

На останнє місце в ЛЧ від Італії перед фінальним туром претендують "Ювентус" (67 очок), "Рома" (66) та "Лаціо" (65).

Хоча "Ювентус" має невелику перевагу, ситуація для нього непроста. Туринцям обов'язково потрібно перемагати "Венецію", у якої свій інтерес – залишитись в еліті, для чого теж потрібна перемога.

"Ромі" Артема Довбика, щоб потрапити до Ліги чемпіонів потрібно перемагати немотивований "Торіно" в гостях і чекати на осічку "Ювентуса".

"Лаціо" в свою чергу необхідна домашня перемога над "Лечче", який б'ється за виживання, тому просто так здаватися не збирається. Також серед умов потрапляння "лаціале" до ЛЧ – поразка "Ювентуса" та втрата очок "Ромою".

Матчі за участю всіх трьох претендентів на ЛЧ відбудуться в неділю, 25 травня та розпочнуться в один час – о 21:45 за Києвом.

Серія А, матчі за вихід у ЛЧ

Неділя, 25 травня

  • 21:45, "Венеція" – "Ювентус"
  • 21:45, "Лаціо" – "Лечче"
  • 21:45, "Торіно" – "Рома"

&quot;Інтер&quot;, &quot;Наполі&quot; чи додатковий матч за &quot;золото&quot;: сьогодні чемпіонська розв'язка в Серії А

Де дивитися матчі Серії А

Офіційним транслятором Серії А в Україні є медіасервіс MEGOGO. Покази матчів доступні за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL.

Раніше представили повний розклад та розповіли про головні інтриги останнього туру УПЛ.

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