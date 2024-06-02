"Інтер Маямі" з голом Мессі та автоголом Суареса розписав феєричну нічию зі "Сент-Луїсом"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

МЛС, Східна конференція, регулярний чемпіонат

"Інтер Маямі" – "Сент-Луїс Сіті" – 3:3

Голи: Мессі, 25, Суарес, 45+2, Альба, 85 – Деркін, 15, Вассілев, 41, Суарес, 68 (автогол)

Міссурійці повели в рахунку завдяки шедевру Деркіну, який з лінії штрафного класно поклав під поперечину з розвороту. "Чаплі" доволі швидко відповіли. Це Мессі після передачі Альби з флангу фірмово пробив у дотик під стійку.

Перед перервою команди ще раз обмінялися голами. Вассілев отримав м'яч у межах штрафного та влучно пробив у ближній кут воріт флоридців. Однак, "Інтер Маямі" відповів голом у роздягальню – Суарес замкнув дальню стійку після комбінації Мессі та Альби.

У середині другого тайму "Сент-Луїс" утретє вийшов уперед. Після подачі з кутового Суарес зрізав м'яч у власні ворота. Та втримати перевагу міссурійці знову не зуміли. Під завісу зустрічі Альба вискочив на побачення з кіпером і холоднокровно переграв Бюркі.

Українець Сергій Кривцов вийшов у старті "Інтера Маямі". На полі досвідчений центрбек провів лише перший тайм. У перерві його замінив американець Сейлор. Підсумкова нічия дозволила "чаплям" втриматися на першій сходинці Східної конференції, але з двома матчами в запасі тіньовим лідером став "Цинциннаті".