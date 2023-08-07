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"Інтер Маямі" з дублем Мессі пробився у чвертьфінал Кубка ліг: відео

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Фріско, Понеділок 07 серпня 2023 09:28
"Інтер Маямі" з дублем Мессі пробився у чвертьфінал Кубка ліг: відео Фото: Ліонель Мессі знову забив двічі (twitter.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорців

Семиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі двома забитими м'ячами врятував "Інтер Маямі" від поразки "Далласу" в 1/8 фіналу Кубка ліг США та Мексики. У серії ж пенальті флоридці виявилися сильнішими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Кубок ліг, 1/8 фіналу

"Даллас" – "Інтер Маямі" – 4:4 (пенальті – 3:5)

Голи: Кіньйон, 37, Камунго, 45, Веласко, 63, Тейлор, 68 (автогол) – Мессі, 6, 85, Кремаскі, 65, Фарфан, 80 (автогол)

"Чаплі" забили в дебюті, коли спрацювала зв'язка родом із "Барселони" – Альба відкинув на лінію штрафного з лівого флангу, а Мессі у фірмовому стилі поклав у нижній кут. Техасці відповіли двома голами перед перервою: Кіньйон у дотик переправив простріл, а Камунго завершив контратаку.

Новий спалах активності припав на сьомий десяток хвилин ігрового часу. За якихось п'ять хвилин команди оформили три м'ячі на двох. "Даллас", за який забили Веласко та Тейлор (автогол), знову виявився попереду. За "Інтер Маямі" з меж штрафного забив Кремаскі.

Утім, у фінальні хвилини флоридці вирвали нічию. Спершу Фарфан так насолодився навісом Мессі зі штрафного, що головою відправив м'яч у власні ворота. Далі ж сам аргентинець оформив черговий гол зі стандарту. У післяматчевій же серії одинадцятиметрових "чаплі" реалізували всі 5 спроб.

Українець Сергій Кривцов відіграв усі 90 хвилин за "Інтер Маямі". Досвідчений оборонець разом із Мессі та компанією у рамках 1/4 фіналу зустрінеться з переможцем протистояння "Шарлотт" – "Г'юстон Динамо". Вони зіграють у ніч проти вівторка, 8 серпня.

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