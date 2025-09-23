"Інтенсив Нескорених" для цивільних: як пройти унікальний 4-денний військовий вишкіл
Українців запрошують пройти 4-денну базову загальновійськову підготовку (БЗВП) для цивільних - долучитись до "Інтенсиву Нескорених".
Докладніше про мету, місце та час, а також спосіб записатись на цю ініціативу, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Мета міні-курсу БЗВП для цивільних
18 вересня 2025 року 46 окрема аеромобільна Подільська бригада Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомила про організацію ініціативи під назвою "Інтенсив Нескорених".
Йдеться про 4 дні базової загальновійськової підготовки для цивільних:
- під керівництвом досвідчених інструкторів;
- максимально наближені до бойових умов.
Зазначається, що БЗВП відбудеться "до Дня захисників та захисниць України" і дозволить зануритись "у справжню бойову реальність".
"Це твій шанс перевірити себе на стійкість, рішучість та сміливість, а також відчути, що означає бути готовим. Дізнайся, на що ти здатен насправді! Стань частиною тих, хто не здається", - наголосили у 46 ОАеМБр ДШВ ЗСУ.
Де і коли відбудеться "Інтенсив Нескорених"
Нещодавно прес-служба Київської міської державної адміністрації (із посиланням на відділення комунікацій 46 бригади) повідомила, що 4-денний інтенсив для цивільних осіб проходитиме в місті Житомир.
"На час інтенсиву учасники проживатимуть та харчуватимуться в базовому таборі", - пояснили громадянам.
Уточнюється, що "Інтенсив Нескорених" відбудеться вже наступного тижня:
- з четверга, 2 жовтня;
- до неділі, 5 жовтня.
"І це не просто дата у календарі. Це нагадування, що ми живі та вільні завдяки тим, хто стоїть. Тож інтенсив - це не тренінг і не розвага. Це шанс відчути, що означає бути готовим, бути частиною тих, хто не здається", - додали у КМДА.
"Інтенсив Нескорених" триватиме 4 дні (ілюстрація: kyivcity.gov.ua)
Як зареєструватись на 4-денну БЗВП
Згідно з інформацією КМДА, зареєструватись на 4-денну базову загальновійськову підготовку від 46 окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗСУ можна за телефоном: 050 739 87 72.
"Кількість місць обмежена", - додали у прес-службі бригади й закликали українців не проґавити свій шанс.
Насамкінець українцям повідомили, що підтримати 46 ОАеМБр можна:
- за реквізитами картки: 4383 8398 6043 9884;
- зробивши внесок у "Банку" monobank;
- за IBAN UA723220010000026000700002206.
"Хочеш допомогти десантникам? Стань Другом ДШВ", - підсумували у відділенні комунікацій бригади.
Публікація 46-ї бригади (скриншот: facebook.com/oaembr46)
