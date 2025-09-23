"Інтенсив Нескорених" для цивільних: як пройти унікальний 4-денний військовий вишкіл

Докладніше про мету, місце та час, а також спосіб записатись на цю ініціативу, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Мета міні-курсу БЗВП для цивільних

18 вересня 2025 року 46 окрема аеромобільна Подільська бригада Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомила про організацію ініціативи під назвою "Інтенсив Нескорених".

Йдеться про 4 дні базової загальновійськової підготовки для цивільних:

під керівництвом досвідчених інструкторів;

максимально наближені до бойових умов.

Зазначається, що БЗВП відбудеться "до Дня захисників та захисниць України" і дозволить зануритись "у справжню бойову реальність".

"Це твій шанс перевірити себе на стійкість, рішучість та сміливість, а також відчути, що означає бути готовим. Дізнайся, на що ти здатен насправді! Стань частиною тих, хто не здається", - наголосили у 46 ОАеМБр ДШВ ЗСУ.

Де і коли відбудеться "Інтенсив Нескорених"

Нещодавно прес-служба Київської міської державної адміністрації (із посиланням на відділення комунікацій 46 бригади) повідомила, що 4-денний інтенсив для цивільних осіб проходитиме в місті Житомир.

"На час інтенсиву учасники проживатимуть та харчуватимуться в базовому таборі", - пояснили громадянам.

Уточнюється, що "Інтенсив Нескорених" відбудеться вже наступного тижня:

з четверга, 2 жовтня;

до неділі, 5 жовтня.

"І це не просто дата у календарі. Це нагадування, що ми живі та вільні завдяки тим, хто стоїть. Тож інтенсив - це не тренінг і не розвага. Це шанс відчути, що означає бути готовим, бути частиною тих, хто не здається", - додали у КМДА.

"Інтенсив Нескорених" триватиме 4 дні (ілюстрація: kyivcity.gov.ua)

Як зареєструватись на 4-денну БЗВП

Згідно з інформацією КМДА, зареєструватись на 4-денну базову загальновійськову підготовку від 46 окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗСУ можна за телефоном: 050 739 87 72.

"Кількість місць обмежена", - додали у прес-службі бригади й закликали українців не проґавити свій шанс.

Насамкінець українцям повідомили, що підтримати 46 ОАеМБр можна:

за реквізитами картки: 4383 8398 6043 9884;

зробивши внесок у "Банку" monobank;

за IBAN UA723220010000026000700002206.

"Хочеш допомогти десантникам? Стань Другом ДШВ", - підсумували у відділенні комунікацій бригади.

