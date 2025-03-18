Для інтеграції ВПО Житомирська область розробляє додаткові програми: які заходи готують

У Житомирській області нині проживає більше ніж 60 тисяч українських ВПО, що стало одночасно і викликом, і можливістю для економічного розвитку регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

Наразі в області готують масштабні програми для переселенців, орієнтовані на їхнє працевлаштування, підтримку підприємницької діяльності серед ВПО, а також заходи для забезпечення соціальних і житлових потреб.

За її словами, у Житомирській області з початку бойових дій знайшли прихисток понад 119 тисяч вимушених переселенців і по факту в області зараз проживає майже 63 тисячі переселенців. Найбільша кількість ВПО прибуває з Донецької області – 10 тисяч осіб, що становить найбільшу частку серед усіх регіонів походження.

"Понад 15 тисяч осіб - діти, що вказує на необхідність створення умов для їхнього навчання та виховання у нових громадах. Особи з інвалідністю складають 3 080 осіб, що потребує особливої уваги з боку медичних та соціальних служб. Аналіз вікової структури показує, що значна частина ВПО є працездатного віку – понад 27 тисяч осіб. Це вказує на потенціал для економічного розвитку та інтеграції в місцевий ринок праці. Водночас, майже 11 тисяч осіб - пенсіонери, що потребує забезпечення належного рівня соціального захисту та медичного обслуговування", - повідомила Шуляк.

Вона наголосила, що у Житомирській області серед основних викликів для інтеграції ВПО - забезпечення житлом, доступ до освіти, медичних послуг та працевлаштування. Важливим аспектом є інтеграція ВПО у місцеві громади та забезпечення їхнього соціального захисту.

Більшість ВПО, які проживають на території області, потребують вирішення житлових питань, матеріальної, соціальної та інших видів допомоги. Зокрема ВПО стикаються з проблемами розміщення, забезпеченням належних умов проживання, харчування, створення належних умов перебування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти, отримання одягу, доступу до медичних закладів.

Окреме питання - працевлаштування вимушених переселенців, оскільки ВПО мають виклики з пошуком роботи. Тому місцева влада у Житомирській області усвідомлює необхідність розробити стратегії, спрямовані на створення нових робочих місць, розвиток житлового фонду та поліпшення умов життя для переселенців, особливо у сільських та віддалених районах.

"В області досить активно працює служба зайнятості з підтримки ВПО. Велика кількість осіб, які отримали статус безробітного та послуги з працевлаштування, вказує на високий рівень потреби в цій допомозі серед ВПО. Водночас, існують виклики, такі як недостатня кількість осіб, які беруть участь у професійному навчанні та тимчасових роботах. Це вказує на потребу у розширенні програм навчання та створенні додаткових можливостей для тимчасової зайнятості", - наголосила Шуляк.

Вона додала, що розширення можливостей працевлаштування для ВПО є критично важливою для економічної стабільності та інтеграції в громади. Це включає розробку програм з професійної підготовки, перекваліфікації, створення нових робочих місць, а також підтримку підприємницької діяльності серед ВПО. Важливою є і співпраця з роботодавцями для стимулювання працевлаштування ВПО з компенсацією витрат на оплату праці.

За словами Шуляк, до сильних сторін у політиці інтеграції ВПО місцева влада у Житомирській області відносить високу частка ВПО у міських громадах та підтримку місцевих громад. Це створює можливості для розвитку інфраструктури та економічного зростання завдяки збільшенню населення та робочої сили, а також сприяє соціальній згуртованості та інтеграції переселенців у місцеве життя. Місцеві ініціативи та підтримка з боку громад також відіграють важливу роль у цьому процесі. Водночас, є і слабкі сторони. Зокрема, висока залежність від міських центрів.

"Значна кількість ВПО зосереджена в міських громадах, що створює додаткове навантаження на міську інфраструктуру та послуги. Сільські громади, які могли б прийняти більше ВПО, потребують розширення своїх можливостей для надання належної підтримки переселенцям. Водночас, сільські громади Житомирщини стикаються з труднощами в інтеграції ВПО через обмежені ресурси та інфраструктуру. Високий рівень смертності та міграції з сільських районів також посилює ці проблеми, що потребує додаткових заходів підтримки з боку держави та регіональної влади", - зауважила Олена Шуляк.

Вона підкреслила - місцева влада розуміє, що розбудова соціальної згуртованості та підвищення рівня соціально-економічного розвитку і стійкості територіальних громад є ключовими для успішної інтеграції ВПО. Однак, це вимагає розробки програм, що сприятимуть зміцненню зв’язків між місцевим населенням та ВПО, розвитку інфраструктури, створенню нових робочих місць та залученню інвестицій. Підтримка місцевого бізнесу, розвиток освітніх та культурних закладів також сприятимуть підвищенню рівня життя в громадах.

"Для забезпечення права на житло необхідно розробити та впровадити програми з будівництва та реконструкції житлового фонду, що буде доступний для ВПО. Охорона здоров’я повинна включати доступ до якісних медичних послуг, профілактичних програм та психологічної підтримки. Соціальний захист має забезпечити фінансову підтримку та доступ до соціальних послуг. Для зайнятості та освіти слід створити можливості для професійного навчання, підвищення кваліфікації та працевлаштування, а також забезпечити доступ до шкіл та інших освітніх закладів для дітей ВПО. Як бачимо, викликів немало", - констатувала Олена Шуляк.

Нагадаємо, у Житомирській області хочуть створити нові ветеранські простори та запустити партнерство з вишами для перекваліфікації ветеранів - це частина заходів в межах програми комплексного відновлення регіону. При підготовці програми комплексного відновлення (ПКВ) місцева влада провела детальний аналіз потреб ветеранів і виявила низку проблем, що потребують вирішення. Основними викликами є недостатній доступ до якісних реабілітаційних послуг, проблеми з житловим забезпеченням та працевлаштуванням.