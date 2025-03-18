Для интеграции ВПЛ Житомирская область разрабатывает дополнительные программы: какие действия готовят

В Житомирской области сейчас проживает более 60 тысяч украинских ВПЛ, что стало одновременно и вызовом, и возможностью для экономического развития региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

Сейчас в области готовят масштабные программы для переселенцев, ориентированные на их трудоустройство, поддержку предпринимательской деятельности среди ВПЛ, а также меры по обеспечению социальных и жилищных потребностей.

По ее словам, в Житомирской области с начала боевых действий нашли приют более 119 тысяч вынужденных переселенцев и по факту в области сейчас проживает почти 63 тысячи переселенцев. Наибольшее количество ВПЛ прибывает из Донецкой области - 10 тысяч человек, что составляет наибольшую долю среди всех регионов происхождения.

"Более 15 тысяч человек - дети, что указывает на необходимость создания условий для их обучения и воспитания в новых общинах. Лица с инвалидностью составляют 3 080 человек, что требует особого внимания со стороны медицинских и социальных служб. Анализ возрастной структуры показывает, что значительная часть ВПЛ является трудоспособного возраста - более 27 тысяч человек. Это указывает на потенциал для экономического развития и интеграции в местный рынок труда. В то же время, почти 11 тысяч человек - пенсионеры, что требует обеспечения надлежащего уровня социальной защиты и медицинского обслуживания", - сообщила Шуляк.

Она отметила, что в Житомирской области среди основных вызовов для интеграции ВПЛ - обеспечение жильем, доступ к образованию, медицинским услугам и трудоустройству. Важным аспектом является интеграция ВПЛ в местные общины и обеспечение их социальной защиты.

Большинство ВПЛ, проживающих на территории области, нуждаются в решении жилищных вопросов, материальной, социальной и других видов помощи. В частности, ВПЛ сталкиваются с проблемами размещения, обеспечением надлежащих условий проживания, питания, создания надлежащих условий пребывания детей в учреждениях дошкольного и общего среднего образования, получения одежды, доступа к медицинским учреждениям.

Отдельный вопрос - трудоустройство вынужденных переселенцев, поскольку ВПЛ имеют вызовы с поиском работы. Поэтому местные власти в Житомирской области осознают необходимость разработать стратегии, направленные на создание новых рабочих мест, развитие жилищного фонда и улучшение условий жизни для переселенцев, особенно в сельских и отдаленных районах.

"В области достаточно активно работает служба занятости по поддержке ВПЛ. Большое количество лиц, получивших статус безработного и услуги по трудоустройству, указывает на высокий уровень потребности в этой помощи среди ВПЛ. В то же время, существуют вызовы, такие как недостаточное количество лиц, участвующих в профессиональном обучении и временных работах. Это указывает на потребность в расширении программ обучения и создании дополнительных возможностей для временной занятости", - отметила Шуляк.

Она добавила, что расширение возможностей трудоустройства для ВПЛ является критически важным для экономической стабильности и интеграции в общины. Это включает разработку программ по профессиональной подготовке, переквалификации, создание новых рабочих мест, а также поддержку предпринимательской деятельности среди ВПЛ. Важным является и сотрудничество с работодателями для стимулирования трудоустройства ВПЛ с компенсацией расходов на оплату труда.

По словам Шуляк, к сильным сторонам в политике интеграции ВПЛ местные власти в Житомирской области относят высокую долю ВПЛ в городских общинах и поддержку местных общин. Это создает возможности для развития инфраструктуры и экономического роста благодаря увеличению населения и рабочей силы, а также способствует социальной сплоченности и интеграции переселенцев в местную жизнь. Местные инициативы и поддержка со стороны общин также играют важную роль в этом процессе. В то же время, есть и слабые стороны. В частности, высокая зависимость от городских центров.

"Значительное количество ВПЛ сосредоточено в городских общинах, что создает дополнительную нагрузку на городскую инфраструктуру и услуги. Сельские общины, которые могли бы принять больше ВПЛ, нуждаются в расширении своих возможностей для оказания надлежащей поддержки переселенцам. В то же время, сельские общины Житомирщины сталкиваются с трудностями в интеграции ВПЛ из-за ограниченных ресурсов и инфраструктуры. Высокий уровень смертности и миграции из сельских районов также усиливает эти проблемы, что требует дополнительных мер поддержки со стороны государства и региональной власти", - отметила Елена Шуляк.

Она подчеркнула - местные власти понимают, что развитие социальной сплоченности и повышение уровня социально-экономического развития и устойчивости территориальных общин являются ключевыми для успешной интеграции ВПЛ. Однако, это требует разработки программ, способствующих укреплению связей между местным населением и ВПЛ, развитию инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций. Поддержка местного бизнеса, развитие образовательных и культурных учреждений также будут способствовать повышению уровня жизни в общинах.

"Для обеспечения права на жилье необходимо разработать и внедрить программы по строительству и реконструкции жилого фонда, который будет доступен для ВПЛ. Здравоохранение должно включать доступ к качественным медицинским услугам, профилактическим программам и психологической поддержке. Социальная защита должна обеспечить финансовую поддержку и доступ к социальным услугам. Для занятости и образования следует создать возможности для профессионального обучения, повышения квалификации и трудоустройства, а также обеспечить доступ к школам и другим образовательным учреждениям для детей ВПЛ. Как видим, вызовов немало", - констатировала Елена Шуляк.

Напомним, в Житомирской области хотят создать новые ветеранские пространства и запустить партнерство с вузами для переквалификации ветеранов - это часть мероприятий в рамках программы комплексного восстановления региона. При подготовке программы комплексного восстановления (ПКВ) местные власти провели детальный анализ потребностей ветеранов и выявили ряд проблем, требующих решения. Основными вызовами являются недостаточный доступ к качественным реабилитационным услугам, проблемы с жилищным обеспечением и трудоустройством.