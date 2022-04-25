Интеграция в европейскую энергосистему позволит привлекать дополнительные инвестиции в Украину, - ДТЭК

"Украина уже стала частью европейской энергосистемы - это единая система от Португалии и Испании до Донецкой и Луганской областей. Мы полностью интегрированы в европейскую систему, а это дает возможность перейти к интеграции рынков. Украина сможет вместе с европейцами свободно торговать энергоресурсами, что будет стимулировать конкуренцию и поможет привлекать инвестиции. Я уверен, что после победы Украины, благодаря интеграции в европейский рынок, мы должны увидеть значительные инвестиции в украинскую энергетику", - сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук во время пресс-брифинга в харьковском медиа-центре 22 апреля.

Наибольший потенциал для привлечения инвестиций имеет украинский сектор возобновляемой энергетики. На сегодня установленная мощность солнечных и ветроэлектростанций в Украине составляет около 8,9 ГВт, из которых 1 ГВт - предприятия ДТЭК.

Потенциально, сектор ВИЭ можно увеличить до 20 ГВт установленной мощности. Увеличение инвестиций в сектор возобновляемой энергетики позволит Украине производить дополнительные объемы электроэнергии, которую можно направить на экспорт в Европу, на замену российским энергоресурсам.

"Европейцам на фоне снижения зависимости от российской нефти, газа и угля нужна дополнительная энергия и она должна быть чистой, и мы как Украина можем это обеспечить", - подчеркнул Сахарук.