Інструмент війни. Маляр розповіла про "дикунський" план РФ щодо підриву ГЕС

"Дійсно, час (підриву Каховської ГЕС - ред.) обраний не випадково. З одного боку вони до цього довго готувалися. Тому що там є всі ознаки того, що це не спонтанне рішення. З іншого боку вони вичікували момент, який буде "найбільше влучний" на їхню думку", - розповіла Маляр.

Вона зазначила, що підрив ГЕС - не що інше, як частина війни Російської Федерації.

"Тобто все одно у військовому сенсі це слід розглядати. Тому що це один із інструментів війни. От вони так по-дикунськи це бачать", - додала заступник міністра оборони.

Коментуючи мотиви окупантів, Маляр припустила, що швидше за все, загарбники хочуть не дати ЗСУ зробити те, що вони планують робити.

"Але наразі ми бачимо, що ситуація обернулася навпаки. І росіяни фактично зараз більше зашкодили своїм збройним силам, укріпрайонам, своїм військовим позиціям. В принципі все ж буде більшою постраждала територія, яка зараз знаходиться під контролем агресора", - констатувала представник Міноборони.

Підрив Каховської ГЕС

Каховську ГЕС підірвали окупанти 6 червня. Епіцентром вибуху стала машинна зала, куди загарбники заклали вибухівку та підірвали дистанційно.

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, підривом займалася 205-та мотострілецька частина російської армії. На його думку, у такий спосіб окупанти хочуть "утримати під контролем ситуацію чи ініціативу, яку вони втратили на Донецькому напрямі".

Водночас військовий експерт Сергій Грабський згоден із Маляр. У коментарі РБК-Україна він сказав, що підрив дамби Каховської ГЕС не вплине на контрнаступальні дії українських військових на півдні.