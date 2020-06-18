ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Институте когнитивного моделирования прочитали лекцию нардепам "Слуги народа"

Новости » Политика     18.06.2020 - 15:52
В Институте когнитивного моделирования прочитали лекцию нардепам "Слуги народа"
Фото: Спартак Суббота (из открытых источников)

Лекция была рассчитана на людей, которые занимают руководящие должности или же их работа связана с публичными выступлениями

Народные депутаты от партии "Слуга народа" посетили онлайн-лекцию "Игры, в которые играют люди: манипуляции и экологичность", которую прочитал научный руководитель Института когнитивного моделирования Спартак Суббота.

Об этом сообщается на странице Института в Facebook.

Лекция была рассчитана на людей, которые занимают руководящие должности или же их работа связана с публичными выступлениями.

“На протяжении лекции Спартак Суббота рассказал об определении провокаций, виды эмоциональной манипуляции, а также инструменты интеллектуальной манипуляции”, - отметили в Институте.

Как добавили в учреждении после лекции все участники ознакомились и овладели принципами психологической грамотности и безопасности личности, навыками самоанализа и самоконтроля, а также азами социального взаимодействия.

Напомним, Институт когнитивного моделирования - современный научно-исследовательский центр, работающий в 5 направлениях социальных коммуникаций, а именно: социальные технологии, аналитика и социологические исследования, цифровые технологии, международная деятельность, социальная и корпоративная психология.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины нардепСлуга народа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь