В Институте когнитивного моделирования прочитали лекцию нардепам "Слуги народа"

Фото: Спартак Суббота (из открытых источников)

Лекция была рассчитана на людей, которые занимают руководящие должности или же их работа связана с публичными выступлениями

Народные депутаты от партии "Слуга народа" посетили онлайн-лекцию "Игры, в которые играют люди: манипуляции и экологичность", которую прочитал научный руководитель Института когнитивного моделирования Спартак Суббота.

Об этом сообщается на странице Института в Facebook.

Лекция была рассчитана на людей, которые занимают руководящие должности или же их работа связана с публичными выступлениями.

“На протяжении лекции Спартак Суббота рассказал об определении провокаций, виды эмоциональной манипуляции, а также инструменты интеллектуальной манипуляции”, - отметили в Институте.

Как добавили в учреждении после лекции все участники ознакомились и овладели принципами психологической грамотности и безопасности личности, навыками самоанализа и самоконтроля, а также азами социального взаимодействия.

Напомним, Институт когнитивного моделирования - современный научно-исследовательский центр, работающий в 5 направлениях социальных коммуникаций, а именно: социальные технологии, аналитика и социологические исследования, цифровые технологии, международная деятельность, социальная и корпоративная психология.

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Автор: РБК-Украина