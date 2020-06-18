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В Інституті когнітивного моделювання прочитали лекцію нардепам "Слуги народу"

Новини » Політика     18.06.2020 - 15:52
В Інституті когнітивного моделювання прочитали лекцію нардепам "Слуги народу"
Фото: на з'їзді "Слуги народу" (РБК-Україна)

Лекція була розрахована на людей, які займають керівні посади або ж їх робота пов’язана з публічними виступами

Народні депутати від партії "Слуга народу" відвідали онлайн-лекцію "Ігри, в які грають люди: маніпуляції й екологічність", яку прочитав науковий керівник Інституту когнітивного моделювання Спартак Суббота.

Про це повідомляється на сторінці Інституту у Facebook.

Лекція була розрахована на людей, які займають керівні посади або ж їх робота пов’язана з публічними виступами.

“Впродовж лекції Спартак Суббота розповів про визначення провокацій, види емоційної маніпуляції, а також інструменти інтелектуальної маніпуляції”, - зазначили в Інституті.

Як додали в установі, після лекції всі учасники ознайомились та оволоділи принципами психологічної грамотності й безпеки особистості, навичками самоаналізу і самоконтролю, а також азами соціальної взаємодії.

Нагадаємо, Інститут когнітивного моделювання - сучасний науково-дослідницький центр, що працює в 5 напрямах соціальних комунікацій, а саме: соціальні технології, аналітика та соціологічні дослідження, цифрові технології, міжнародна діяльність, соціальна та корпоративна психологія.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України нардепСлуга народа
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