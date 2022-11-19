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Institute for Global Transformation розповів про підготовку ЄС до запуску крипторинку

Фото: Institute for Global Transformation розповів про підготовку ЄС до запуску крипторинку (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

В Брюсселі обговорили створення сприятливого "клімату" в Європі для розвитку WEB 3.0-екосистем на фоні запланованого запуску першого та найбільшого в ЄС регульованого ринку криптоактивів. За прогнозами, це має статися приблизно через рік, як тільки буде ухвалена так звана Директива MiCA (Markets in Crypto-assets).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організаторів події Institute for Global Transformation і German Marshall Fund of the United States.

"Люди не хочуть регулювання сфери, допоки все добре і прибутки зростають. Але як тільки приходить криза і вони втрачають гроші, одразу питають: хто несе відповідальність? Часто ми бачили певне суперництво, зокрема в медіа: між регуляторами та індустрією. Сьогоднішня ситуація у світі підтверджує, що необхідно переходити від конкурентного підходу у відносинах до кооперативного. Краще сідати за один стіл і відкрито домовлятися, ніж боротися одне з одним. Від цього виграє і суспільство, і індустрія, і політики", - зазначив Віктор Березенко, співзасновник Institute for Global Transformation.

Очікується, що напрацьовані під час брюссельського круглого столу ідеї пізніше стануть основою для більш глобальної експертної дискусії в межах EUROPEAN WEB 3.0 SUMMIT, що відбудеться в Антверпені вже в лютому 2023 року.

Мета заходу - досягти стійкого консенсусу між державними регуляторами, бізнесом, блокчейн-спільнотою та громадянським суспільством у питанні того, за якими нормами та алгоритмами функціонуватиме новий ринок.

Institute for global transformation - представництво українського Інституту когнітивного моделювання (ICM) в Європі зі штаб-квартирою у Брюсселі.

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криптоіндустрія