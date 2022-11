Institute for Global Transformation розповів про підготовку ЄС до запуску крипторинку

В Брюсселі обговорили створення сприятливого "клімату" в Європі для розвитку WEB 3.0-екосистем на фоні запланованого запуску першого та найбільшого в ЄС регульованого ринку криптоактивів. За прогнозами, це має статися приблизно через рік, як тільки буде ухвалена так звана Директива MiCA (Markets in Crypto-assets).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організаторів події Institute for Global Transformation і German Marshall Fund of the United States.