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Institute for Global Transformation розповів про підготовку ЄС до запуску крипторинку

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Субота 19 листопада 2022 17:41
Institute for Global Transformation розповів про підготовку ЄС до запуску крипторинку Фото: Institute for Global Transformation розповів про підготовку ЄС до запуску крипторинку (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

В Брюсселі обговорили створення сприятливого "клімату" в Європі для розвитку WEB 3.0-екосистем на фоні запланованого запуску першого та найбільшого в ЄС регульованого ринку криптоактивів. За прогнозами, це має статися приблизно через рік, як тільки буде ухвалена так звана Директива MiCA (Markets in Crypto-assets).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організаторів події Institute for Global Transformation і German Marshall Fund of the United States.

"Люди не хочуть регулювання сфери, допоки все добре і прибутки зростають. Але як тільки приходить криза і вони втрачають гроші, одразу питають: хто несе відповідальність? Часто ми бачили певне суперництво, зокрема в медіа: між регуляторами та індустрією. Сьогоднішня ситуація у світі підтверджує, що необхідно переходити від конкурентного підходу у відносинах до кооперативного. Краще сідати за один стіл і відкрито домовлятися, ніж боротися одне з одним. Від цього виграє і суспільство, і індустрія, і політики", - зазначив Віктор Березенко, співзасновник Institute for Global Transformation.

Institute for Global Transformation розповів про підготовку ЄС до запуску крипторинку

Очікується, що напрацьовані під час брюссельського круглого столу ідеї пізніше стануть основою для більш глобальної експертної дискусії в межах EUROPEAN WEB 3.0 SUMMIT, що відбудеться в Антверпені вже в лютому 2023 року.

Мета заходу - досягти стійкого консенсусу між державними регуляторами, бізнесом, блокчейн-спільнотою та громадянським суспільством у питанні того, за якими нормами та алгоритмами функціонуватиме новий ринок.

Institute for global transformation - представництво українського Інституту когнітивного моделювання (ICM) в Європі зі штаб-квартирою у Брюсселі.

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