Institute for Global Transformation рассказал о подготовке ЕС к запуску крипторынка

В Брюсселе обсудили создание благоприятного "климата" в Европе для развития WEB 3.0-экосистем на фоне планируемого запуска первого и крупнейшего в ЕС регулируемого рынка криптоактивов. По прогнозам, это должно произойти примерно через год, как только будет принята так называемая Директива MiCA (Markets in Crypto-assets).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организаторов Institute for Global Transformation и German Marshall Fund of the United States.