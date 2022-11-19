Institute for Global Transformation рассказал о подготовке ЕС к запуску крипторынка

В Брюсселе обсудили создание благоприятного "климата" в Европе для развития WEB 3.0-экосистем на фоне планируемого запуска первого и крупнейшего в ЕС регулируемого рынка криптоактивов. По прогнозам, это должно произойти примерно через год, как только будет принята так называемая Директива MiCA (Markets in Crypto-assets).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организаторов Institute for Global Transformation и German Marshall Fund of the United States.

"Люди не хотят регулирования сферы, пока все хорошо и доходы растут. Но как только приходит кризис и они теряют деньги, сразу спрашивают: кто несет ответственность? Часто мы видели определенное соперничество, в том числе в медиа: между регуляторами и индустрией. Сегодняшняя ситуация в мире подтверждает, что необходимо переходить от конкурентного подхода в отношениях к кооперативному. Лучше садиться за один стол и открыто договариваться, чем бороться друг с другом. От этого выигрывает и общество, и индустрия, и политики", - отметил Виктор Березенко, соучредитель Institute for Global Transformation.

Ожидается, что наработанные во время круглого стола идеи позже станут основой для более глобальной экспертной дискуссии в рамках EUROPEAN WEB 3.0 SUMMIT, которая состоится в Антверпене уже в феврале 2023 года.

Цель мероприятия –-достичь устойчивого консенсуса между государственными регуляторами, бизнесом, блокчейн-сообществом и гражданским обществом в вопросе того, по каким нормам и алгоритмам будет функционировать новый рынок.

Institute for global transformation - представительство украинского Института когнитивного моделирования (ICM) в Европе со штаб-квартирой в Брюсселе.