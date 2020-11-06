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Институт когнитивного моделирования займется программной стратегией двух локальных телеканалов

Киев, Пятница 06 ноября 2020 15:21
Институт когнитивного моделирования займется программной стратегией двух локальных телеканалов
Фото: Институт когнетивная моделирования (cognitive.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Институт когнитивного моделирования начал консультационное сотрудничество с телеканалами Kyiv Live и Оdesa Live в разработке новой программной стратегии и портфеля диджитал-продуктов.

Об этом сообщила пресс-служба Института.

"Команда Института когнитивного моделирования занимается социальными технологиями и взаимодействием клиентов с массовым потребителем. Поэтому консультационное сопровождение медиа для нас - логическое продолжение стратегии Института. Кроме того, психология и исследования, которые являются базовыми инструментами для нас, являются основой и для ТВ и диджитал-ресурсов. Уверен, что мы сможем показать высокий результат", - поделился основатель Института Виктор Березенко.

Отмечается, что Институт когнитивного моделирования будет оказывать консультационное сопровождение. Дмитрий Царенко, основатель ИКМ, уверен, что компании удастся превратить телеканалы на законодателей трендов.

Институт когнитивного моделирования займется программной стратегией двух локальных телеканалов

"Наша личная цель в этом проекте - создать высокопрофессиональный, качественный телевизионный продукт, который возьмет свою долю и место в рейтинге. Потенциал для развития украинских региональных медиа очень мощный. Мы создадим продукт, который будет отвечать интересам локальной аудитории. В то же время в Киеве, в частности, будет конкуренция с национальными каналами, ведь через столичные новости зрители будут узнавать о событиях национального уровня", - говорит Царенко.

Вместе с Виктором и Дмитрием к реализации медиапроекта как партнер присоединилась Светлана Павелецкая, СЕО Института.

"Мы встретились с коллективом и пообещали им изменения. Эволюционные по форме, но революционные по результатам. Уже через год мы планируем увеличить долю Kyiv Live в 20 раз, а диджитал-проекты войдут в рейтинги самых влиятельных в стране", - отметила Светлана Павелецкая.

Как сообщили в пресс-службе, в ближайшее время состоится презентация обновленной концепции развития телеканалов Kyiv Live и Оdesa Live.

Напомним, что Институт когнитивного моделирования сотрудничает с Министерством охраны здоровья в вопросах коронавируса и осуществляет коммуникационное сопровождение Министерства цифровой трансформации.

Благодаря совместной кампании по противодействию коронавирусу через сотрудничество с Facebook удалось охватить 15 млн украинцев, с Google - 6,7 млн. Сообщество "Коронавірус_інфо" в Viber и Telegram насчитывает 3,5 млн подписчиков и является одним из крупнейших в Украине и мире.

К проектам ИКМ также относится платформа психологической поддержки "Розкажи мені", Viber-сообщество "Школа_інфо".

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