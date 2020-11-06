Институт когнитивного моделирования займется программной стратегией двух локальных телеканалов

Фото: Институт когнетивная моделирования (cognitive.com.ua)

Институт когнитивного моделирования начал консультационное сотрудничество с телеканалами Kyiv Live и Оdesa Live в разработке новой программной стратегии и портфеля диджитал-продуктов.

Об этом сообщила пресс-служба Института.

"Команда Института когнитивного моделирования занимается социальными технологиями и взаимодействием клиентов с массовым потребителем. Поэтому консультационное сопровождение медиа для нас - логическое продолжение стратегии Института. Кроме того, психология и исследования, которые являются базовыми инструментами для нас, являются основой и для ТВ и диджитал-ресурсов. Уверен, что мы сможем показать высокий результат", - поделился основатель Института Виктор Березенко.

Отмечается, что Институт когнитивного моделирования будет оказывать консультационное сопровождение. Дмитрий Царенко, основатель ИКМ, уверен, что компании удастся превратить телеканалы на законодателей трендов.

"Наша личная цель в этом проекте - создать высокопрофессиональный, качественный телевизионный продукт, который возьмет свою долю и место в рейтинге. Потенциал для развития украинских региональных медиа очень мощный. Мы создадим продукт, который будет отвечать интересам локальной аудитории. В то же время в Киеве, в частности, будет конкуренция с национальными каналами, ведь через столичные новости зрители будут узнавать о событиях национального уровня", - говорит Царенко.

Вместе с Виктором и Дмитрием к реализации медиапроекта как партнер присоединилась Светлана Павелецкая, СЕО Института.

"Мы встретились с коллективом и пообещали им изменения. Эволюционные по форме, но революционные по результатам. Уже через год мы планируем увеличить долю Kyiv Live в 20 раз, а диджитал-проекты войдут в рейтинги самых влиятельных в стране", - отметила Светлана Павелецкая.

Как сообщили в пресс-службе, в ближайшее время состоится презентация обновленной концепции развития телеканалов Kyiv Live и Оdesa Live.

Напомним, что Институт когнитивного моделирования сотрудничает с Министерством охраны здоровья в вопросах коронавируса и осуществляет коммуникационное сопровождение Министерства цифровой трансформации.

Благодаря совместной кампании по противодействию коронавирусу через сотрудничество с Facebook удалось охватить 15 млн украинцев, с Google - 6,7 млн. Сообщество "Коронавірус_інфо" в Viber и Telegram насчитывает 3,5 млн подписчиков и является одним из крупнейших в Украине и мире.

К проектам ИКМ также относится платформа психологической поддержки "Розкажи мені", Viber-сообщество "Школа_інфо".