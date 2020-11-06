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Інститут когнітивного моделювання займеться програмною стратегією двох локальних телеканалів

Київ, П'ятниця 06 листопада 2020 15:21
Інститут когнітивного моделювання займеться програмною стратегією двох локальних телеканалів
Фото: Інститут когнетивная моделювання (cognitive.com.ua)
Автор: РБК-Україна

Інститут когнітивного моделювання розпочав консультаційну співпрацю з телеканалами Kyiv Live та Оdesa Live в розробці нової програмної стратегії та портфеля діджитал-продуктів.

Про це повідомила прес-служба Інституту.

"Команда Інституту когнітивного моделювання займається соціальними технологіями та взаємодією клієнтів із масовим споживачем. Тому консультаційний супровід медіа для нас - логічне продовження стратегії Інституту. Окрім того, психологія та дослідження, які є базовими інструментами для нас, є основою і для ТБ та діджитал-ресурсів. Впевнений, що ми зможемо показати високий результат", - поділився засновник Інституту Віктор Березенко.

Зазначається, що Інститут когнітивного моделювання надаватиме консультаційний супровід. Дмитро Царенко, засновник ІКМ, впевнений, що компанії вдасться перетворити телеканали на законодавців трендів.

Інститут когнітивного моделювання займеться програмною стратегією двох локальних телеканалів

"Наша особиста мета у цьому проєкті - створити високопрофесійний, якісний телевізійний продукт, що візьме свою частку та місце у рейтингу. Потенціал для розвитку українських регіональних медіа дуже потужний. Ми створимо продукт, який відповідатиме інтересам локальної аудиторії. Водночас у Києві, зокрема, буде конкуренція з національними каналами, адже через столичні новини глядачі дізнаватимуться про події національного рівня", - говорить Царенко.

Разом із Віктором та Дмитром до реалізації медіапроєкту як партнер долучилася Світлана Павелецька, СЕО Інституту.

"Ми зустрілись з колективом та пообіцяли їм зміни. Еволюційні за формою, але революційні за результатами. Вже за рік ми плануємо збільшити частку Kyiv Live у 20 разів, а діджитал-проєкти увійдуть у рейтинги найвпливовіших у країні", - зазначила Світлана Павелецька.

Як повідомили в прес-службі, найближчим часом відбудеться презентація оновленої концепції розвитку телеканалів Kyiv Live та Оdesa Live.

Нагадаємо, що Інститут когнітивного моделювання співпрацює із Міністерством охорони здоров'я у питаннях коронавірусу та здійснює комунікаційний супровід Міністерства цифрової трансформації.

Завдяки спільній кампанії із протидії коронавірусу через співпрацю з Facebook вдалося охопити 15 млн українців, з Google - 6,7 млн. Спільнота "Коронавірус_інфо" у Viber та Telegram налічує 3,5 млн підписників та є однією з найбільших в Україні та світі.

До проектів ІКМ також відноситься платформа психологічної підтримки "Розкажи мені", Viber-спільнота "Школа_інфо".

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