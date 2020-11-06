Інститут когнітивного моделювання займеться програмною стратегією двох локальних телеканалів

Фото: Інститут когнетивная моделювання (cognitive.com.ua)

Інститут когнітивного моделювання розпочав консультаційну співпрацю з телеканалами Kyiv Live та Оdesa Live в розробці нової програмної стратегії та портфеля діджитал-продуктів.

Про це повідомила прес-служба Інституту.

"Команда Інституту когнітивного моделювання займається соціальними технологіями та взаємодією клієнтів із масовим споживачем. Тому консультаційний супровід медіа для нас - логічне продовження стратегії Інституту. Окрім того, психологія та дослідження, які є базовими інструментами для нас, є основою і для ТБ та діджитал-ресурсів. Впевнений, що ми зможемо показати високий результат", - поділився засновник Інституту Віктор Березенко.

Зазначається, що Інститут когнітивного моделювання надаватиме консультаційний супровід. Дмитро Царенко, засновник ІКМ, впевнений, що компанії вдасться перетворити телеканали на законодавців трендів.

"Наша особиста мета у цьому проєкті - створити високопрофесійний, якісний телевізійний продукт, що візьме свою частку та місце у рейтингу. Потенціал для розвитку українських регіональних медіа дуже потужний. Ми створимо продукт, який відповідатиме інтересам локальної аудиторії. Водночас у Києві, зокрема, буде конкуренція з національними каналами, адже через столичні новини глядачі дізнаватимуться про події національного рівня", - говорить Царенко.

Разом із Віктором та Дмитром до реалізації медіапроєкту як партнер долучилася Світлана Павелецька, СЕО Інституту.

"Ми зустрілись з колективом та пообіцяли їм зміни. Еволюційні за формою, але революційні за результатами. Вже за рік ми плануємо збільшити частку Kyiv Live у 20 разів, а діджитал-проєкти увійдуть у рейтинги найвпливовіших у країні", - зазначила Світлана Павелецька.

Як повідомили в прес-службі, найближчим часом відбудеться презентація оновленої концепції розвитку телеканалів Kyiv Live та Оdesa Live.

Нагадаємо, що Інститут когнітивного моделювання співпрацює із Міністерством охорони здоров'я у питаннях коронавірусу та здійснює комунікаційний супровід Міністерства цифрової трансформації.

Завдяки спільній кампанії із протидії коронавірусу через співпрацю з Facebook вдалося охопити 15 млн українців, з Google - 6,7 млн. Спільнота "Коронавірус_інфо" у Viber та Telegram налічує 3,5 млн підписників та є однією з найбільших в Україні та світі.

До проектів ІКМ також відноситься платформа психологічної підтримки "Розкажи мені", Viber-спільнота "Школа_інфо".