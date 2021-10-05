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Instagram разрешил публиковать часовые видео и обновил IGTV

Автор: Дмитрий Левицкий

Соцсеть Instagram провела ребрендинг функции IGTV и лишила ее эксклюзивного формата. Кроме того, пользователи Instagram получили возможность публиковать в ленте часовые видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал The Verge.

Теперь IGTV будет иметь название Instagram TV, а для просмотра видео в этом формате не нужно будет выходить из основной ленты.

Обычные видео пользователей теперь могут длиться 60 минут, а раньше эта продолжительность разрешалась только в IGTV.

Как отмечает The Verge, Instagram наконец-то признал, что IGTV, его первый большой толчок к формату видео, не удался.

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