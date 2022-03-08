Instagram прекратит показывать подписчиков пользователей из Украины и России

В частности, поиск российских СМИ с отметкой "медиа, контролируемое государством" - станет более сложным. Также их убрали из списка рекомендаций.

"Теперь мы будем скрывать информацию о людях, за которыми они следят, а также людей, которые следят друг за другом для частных учетных записей в Украине и РФ. Это означает, что люди, которые следят за частными учетными записями в Украине и России больше не смогут видеть, на кого подписаны эти учетные записи или кто на них подписан", - пишет пресс-служба.