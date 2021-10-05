Не только Instagram: пользователи снова жалуются на работу сервисов Facebook

Почти 70% пользователей Facebook сообщают о том, что у них возникают проблемы со входом на сайт соцсети. При этом также юзеры жалуются на отсутствие подключения к серверу и проблемы с работой приложения.

В то же время у пользователей мессенджера WhatsApp возникают проблемы с подключением как на смартфоне, так и на компьютере.

Проблемы с работой сервисов возникают у пользователей из Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Мексики, Польши, Австрии, Германии. Также о проблемах сообщают и жители Украины.