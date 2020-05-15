ИНП запустил сервис поиска данных о репрессированных

В Украине запустили сервис поиска информации о репрессированных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.

Сообщается, что ко Дню памяти жертв политических репрессий архив Украинского института национальной памяти открыл Консультационный центр по поиску информации о репрессированных.

Он будет предоставлять консультации людям, которые хотят узнать о судьбе репрессированных в 1917-1991 годах. В Консультационном центре, в частности, помогут написать правильные обращения и запросы в архивы, чтобы получить необходимую информацию. Обращение в Консультационный центр является бесплатным.

Фото: контакты Консультационного центра (uinp.gov.ua)

Напомним, еще в 2016 году украинское правительство заявляло о планах открыть архивы КГБ СССР. Для этого предполагалась передача исторических документов репрессивных органов из ряда силовых и правоохранительных ведомств в Институт национальной памяти.

В Службе безопасности Украины заявляли, что специальным приказом от 1990 года был уничтожен большой массив архивов КГБ 80-х годов.