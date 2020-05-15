ІНП запустив сервіс пошуку даних про репресованих

Ілюстративне фото (pixabay com users kropekk_pl)

Сервіс запрацював при Інституті національної пам'яті

В Україні запустили сервіс пошуку інформації про репресованих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

Повідомляється, що до Дня пам'яті жертв політичних репресій архів Українського інституту національної пам'яті відкрив Консультаційний центр з пошуку інформації про репресованих.

Він буде надавати консультації людям, які хочуть дізнатися про долю репресованих у 1917-1991 роках. У Консультаційному центрі, зокрема, допоможуть написати правильні звернення та запити в архіви, щоб отримати необхідну інформацію. Звернення в Консультаційний центр є безкоштовним.

Фото: контакти Консультаційного центру (uinp.gov.ua)

Нагадаємо, ще в 2016 році український уряд заявляв про плани відкрити архіви КДБ СРСР. Для цього передбачалася передача історичних документів репресивних органів з ряду силових і правоохоронних відомств в Інститут національної пам'яті.

У Службі безпеки України заявляли, що спеціальним наказом від 1990 року був знищений великий масив архівів КДБ 80-х років.

Автор: Іван Петров