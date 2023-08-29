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Іноземцям, що воюють за Україну, спростили отримання громадянства

Україна, Вівторок 29 серпня 2023 14:05
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Іноземцям, що воюють за Україну, спростили отримання громадянства Фото: тим, хто воює за Україну, буде простіше отримати громадянство (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку формування квоти імміграції. Іноземцям, які служать у Силах оборони України, буде простіше отримати громадянство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram.

Документом розширено коло іноземців, які мають право на отримання дозволу на імміграцію в Україну, особами, які прослужили в Державній спеціальній службі транспорту України та Національній гвардії три і більше років.

Крім того, коло розширено особами, які служили у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії (незалежно від строку військової служби) і були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоровця за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов'язків військової служби.

Також віднесено до повноважень Міноборони та Нацгвардії подання пропозицій до Державної міграційної служби України щодо встановлення квоти імміграції для вищезгаданих категорій осіб.

Уточнено перелік документів, що подаються до Державної міграційної служби для отримання дозволу на імміграцію в Україну.

Квоти на імміграцію

Нагадаємо, в лютому Кабінет міністрів встановив квоти імміграції на 2023 рік на рівні 9203 осіб, що трохи більше, ніж очікувалося минулого року (8488 осіб).

У червні Верховна рада ухвалила зміни до закону про імміграцію. Документ визначає обставини, за яких факт перебування у шлюбі з громадянином України не є підставою для дозволу на імміграцію.

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