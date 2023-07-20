Іноземний суд заборонив кредиторам продавати та ліквідовувати одеський зерновий термінал
Окружний суд Нікосії (Кіпр) видав тимчасовий наказ про заборону арбітражному керуючому, призначеному кредиторами, вчиняти будь-які дії та здійснювати транзакції від імені компанії G.N. Terminal Enterprises Ltd. (холдингова компанія GNT Group) та вчиняти будь-які дії щодо ліквідації її прямих та непрямих дочірніх компаній.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз GNT.
У документі зазначається, що таким чином Кіпрський суд захистив холдингову компанію GNT від недобросовісних дій одного з кредиторів (ACP I Trading Ltd) - фонду, зареєстрованого на Кайманових островах під управлінням Argentem Creek Partners.
"В Україні Argentem Creek Partners руками свого агента - Madison Pacific Trust Ltd - намагається захопити активи GNT, а саме підприємства портової інфраструктури в Одесі: ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл", ТОВ "Металзюкрайн Корп Лтд" та ТОВ "ЗПК "Інзерноекспорт", - йдеться у прес-релізі.
В GNT також вказують, що, прикриваючись "стягненням заборгованості за кредитом", рейдери-кредитори намагаються захопити підприємства, ринкова вартість яких багаторазово перевищує повну суму кредиту ($75 мільйонів), який був взятий ще у 2019 році та не виплачений вчасно через форс-мажор у вигляді пандемії COVID-19 та повномасштабної війни.
"Станом на липень 2023 року українські та іноземні суди систематично відмовляють рейдерам Argentem Creek Partners та їх представникам у задоволенні їх вимог, а також встають на бік холдингу GNT, відновлюючи справедливість та верховенство права", - повідомляють у холдингу.
Нагадаємо, 7 лютого 2023 р. Окружним судом Нікосії (Кіпр) вже було видано наказ, який забороняв кредиторам та їх призначеному розпоряднику майна вчиняти дії щодо продажу або заволодіння зерновим терміналом в порту Одеси та сухим портом.
4 липня 2023 року Верховний суд визнав незаконними заходи забезпечення позову, що були встановлені щодо ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл", ТОВ "Металзюкрайн Корп лтд" та ТОВ "ЗПК "Інзерноекспорт".
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