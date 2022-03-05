Иностранцы бронируют пустое жилье на Airbnb в пострадавших городах, чтобы помочь украинцам

В Ирпене к западу от Киева украинские военные дали отпор российским войскам, пытающихся войти в столицу Украины. По мере того как город погружается в перестрелки и хаос, несколько квартир, ранее доступных для аренды на Airbnb, были раскуплены людьми, пытающимися помочь военным.

После того, как один человек забронировал квартиру на Airbnb в городе, не собираясь там оставаться, хозяин ответил ему:

"Надеюсь, мы победим и остановим этот ужас. Город Ирпень, в котором находится квартира, последние три дня - горячая точка боев. Наши бойцы остановили в Ирпене три волны русских танков, двигавшихся на Киев. И в этом наша слава".

Он добавил, что пообещал использовать пожертвование на благотворительность и использовать квартиру для размещения людей, которые потеряли свои дома во время войны.

"Airbnb отменил сборы с гостей и хозяев, поэтому арендная плата идет напрямую владельцам жилья в Украине"

После этого в соцсетях стали массово появляться призывы пользователей забронировать жилье в пострадавших от обстрелов городах.

В Твиттере люди публикуют свои переписки с владельцами жилья на Airbnb, где те выражают благодарность за пожертвования в помощь стране.

В свою очередь Airbnb отменил сборы с гостей и хозяев при бронировании, поэтому арендная плата идет напрямую владельцам жилья в Украине.

"Мы очень тронуты вдохновляющей щедростью нашего сообщества в этот кризисный момент. В настоящее время Airbnb временно отменяет сборы с гостей и хозяев при бронировании в Украине", — говорится в комментарии компании для издания Fortune.

Однако некоторые пользователи Твиттера сразу же отметили, что российские мошенники могут попытаться создать поддельные аккаунты или объявления в Украине, чтобы "нажиться на благородных намерениях", и предупредили пользователей, чтобы они проверяли отзывы, прежде чем пытаться помочь.