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В Казахстане решили продавать горючее иностранцам дороже, чем местным

Новина українською →
Суббота 06 августа 2022 01:53
В Казахстане решили продавать горючее иностранцам дороже, чем местным Фото: Казахстан вводит дифференцированные цены на автомобильное топливо (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министерство энергетики Казахстана разрабатывает проект закона, согласно которому дизельное топливо в стране будет продавать иностранцам дороже, чем гражданам страны.

Об этом заявил министр энергетики Болат Акчулаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Enkorr.

"Цены будут дифференцированы в зависимости от резидентства, объемов потребления и видов транспорта. Работа в этом направлении будет продолжена с заинтересованными сторонами", — подчеркнул министр.

Акчулаков также отметил, что низкие цены на горючее в Казахстане привели к тому, что ежемесячно растет его потребление на 120 тысяч тонн. Введение более высоких цен должно предотвратить дефицит в стране.

По данным пограничной службы Казахстана, в республику ежедневно въезжает около 4,5 тысячи единиц грузового транспорта, из которого 70% принадлежат иностранцам.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не будет признавать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

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